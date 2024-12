Secretos revelados de Tini Stoessel en su nueva canción: palitos para De Paul y ¿nueva era con Young Miko?

"Espero que lo disfruten mucho. Lxs amo", fueron las palabras de la diva del pop argentino Tini Stoessel que hizo esperar a su fandom largos meses para lanzar nueva música. La espera valió la pena y el arduo trabajo se vio reflejado en su nuevo single "El Cielo".

Después del impresionante último disco "Un mechón de Pelo" donde se escuchó a una Tini valiente, diferente y comprometida, la nueva canción marca el comienzo de una nueva era llena de sorpresas.

Tini Stoessel en "El Cielo"

Desde el styling de la Triple T hasta los sonido más electrónicos -sin perder la sutileza- marcan un antes y un después en la carrera de la una de las artistas más escuchadas en Latinoamérica.

Atrás quedaron las reflexiones sobre la salud mental y las canciones sentidas de se último disco. Ahora presentó grandes preguntas filosóficas sobre el amor o mejor dicho... la pérdida del amor.

Tini Stoessel en "El Cielo"

No es ningún secreto que Tini pasó por un proceso de desamor con su ex, el futbolista Rodrigo de Paul y, tras la publicación de la canción, sus fans interpretaron que era un claro mensaje encriptado para el jugador de la Selección Argentina.

Una de las mejores interpretaciones de "El Cielo" las hizo la cuenta de X @episodiostini que describió el espectacular video de la canción en un hilo: "Podemos ver a tini en el inicio del videoclip flotando en el cielo, simbolizando el inicio de su vínculo y también a besos en las rocas (canción de amor que le dedicó a Rodrigo de Paul)".

Tini Stoessel en "El Cielo"

En la misma línea, analizó: "El video continúa y vemos como ella se aferra a los árboles como así lo hacía a su pareja en ese momento (el "Ro" me dejó en shock)", explicó la usuaria casi sin poder creer la referencia tan explícita.

El análisis fue contundente: "(El video) sigue referenciando a besos en las rocas, pero esta vez con la imagen de una piedra partida haciendo alusión a que la relación ya estaba rota", expresó y continuó: "Al final, el cielo 'se cae' desatándose una tormenta pero de manera liberadora y Tini cierra el ciclo de esa relación que en un principio la tenía flotando".

El final es verdaderamente impactante: se ve a Tini "cayendo" en los brazos de sus amigos y luego se la ve bailando. @episodiostini también explica: "Allí mismo vemos una performance con bailarines, donde la vemos libre y mirando con casi nostalgia una estrella fugaz, la cual significa un cambio/fin de ciclo ".

Lo interesante sería pensar si ese cambio de ciclo será el cierre de su relación con Rodrigo de Paul y el comienzo con la artista Young Miko con quien se la relacionó porque compartieron varias expresiones amorosas tanto en redes sociales como en los shows de la puertorriqueña.

Otra pregunta es: ¿hablará sobre estos temas en el programa de Susana Giménez? Ya se confirmó que estará presente en el show de la diva de los teléfonos el 8 de diciembre. Fue la misma Tini Stoessel quien lo mencionó en un video que se volvió viral: "El domingo ya se confirmó y sé que lo publicaron en la tele. El domingo voy a estar en lo de Susana presentando esta canción y también van a haber más sorpresas. Estoy contenta de poder estar ahí; estamos preparando algo súper lindo así que espero que los disfruten". Esta historia recién empieza.

"El Cielo", letra completa

Ojalá siguiera enamorada de vos,

ojalá te viera como me ves vos.

Mi corazón no te siente, aunque te ve,

ojalá no fuese tuya esta canción.

Si te mentí, baby, te pido perdón,

si yo intenté quedarme y no me salió.

Te juro cien que a mí también me dolió (oh oh).

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue lindo mientras duró, (ro).

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada,

y no me arrepiento, aunque nunca funcionó.

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue querer tocar el cielo,

y el cielo se cayó justo en el momento

en el que yo te abrazaba.

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo.

Cuando dices que no soy la misma de antes,

cuando dices que nunca te vi suficiente,

perdoná, vos también decidiste quedarte,

pero al menos hoy yo te lo digo de frente.

¿Qué nos pasó? ¿Qué no duró?

Nuestra canción se acabó de la nada.

Si nos queríamos tanto, y ahora no.

Si nos queríamos tanto, y ni nada (repetí).

Si el amor se acabó de la nada (repetí),

si el amor se me fue de la nada (repetí).

En realidad, no fue de la nada (eh eh).