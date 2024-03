"Te vas a comer la cachiporra": los repudiables dichos de Alfa a Romina y Agostina

Desde que Romina Uhrig blanqueó su separación de Walter Festa, comenzó a compartir su vida de soltera y casi en simultáneo, se la vinculó con distintas personas de su entorno: primero fue con Alexis "El Conejo" Quiroga, después con Nacho Castañares y ahora Agostina Spinelli. Si bien la ex diputada negó haber mantenido un affaire con los ex Gran Hermano, parece que la relación con la agente de la policía estaría a punto de concretarse, algo que no le cayó para nada bien a Alfa.

Romina Uhrig y Agostina Spinelli confirmaron su amor en el programa de Georgina Barbarossa.

Cuando comenzaron los rumores de que Romina había tenido algún que otro encuentro amoroso con el Conejo, ex novio de Coti Romero, rápidamente ambos salieron a desmentirlo y asegurar que nunca había ocurrido nada. Días más tarde, el mismo rumor, aunque con un protagonista diferente, también se hizo presente a través de las redes sociales. Allí comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban a la ex diputada junto a Castañares.

Sin embargo, a pesar de que los dos quisieron jugar con aquella noticia, terminaron desmintiéndolo. A pesar de eso, todo parece indicar que algo sucedió porque Romina fue quien grabó diversos tiktoks en donde se refería directamente al amor que no se pudo dar con el ex novio de Lucila "La Tora" Villar. Ahora, Romina apostó a instalar un supuesto romance con Agostina, que día tras día crece un poco más y del cual ambas afirman que la conexión es real.

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.

Cuando Romina ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 para permanecer una semana con los "hermanitos" y ayudarlos a limpiar, mantener el orden, cocinar y organizarse con las comidas, con la persona que más se juntó fue con Agostina, a quien desde el afuera "no soportaba".

Sin embargo cuando se conocieron, algo las flechó y les fue inevitable no continuar con aquella relación. De hecho, cuando la ex amiga de Furia decidió abandonar el reality, días más tarde se dio a conocer la noticia de que también se había separado de su pareja tras cuatro años de relación. Justamente por todo lo que había sentido al estar cerca de Romina. Teniendo en cuenta esa información, la ex Diputada se la jugó y apostó a que su historia de amor se haga realidad.

El amor entre Romina Uhrig y Agostina Spinelli comenzó dentro de la casa de Gran Hermano.

Más allá de que lo hablaron en diversos medios de comunicación, el fin de semana ambas se reunieron en la casa de Romina para pasar una noche a pura diversión y en medio de aquello realizaron una transmisión en vivo a través de Instagram hablando sobre su vida privada, respondiendo preguntas sobre lo propio y al rato siguiente decidieron unir en aquel live con Alfa para interactuar y darle la noticia de que estarían intentando comenzar una relación.

El problema fue que cuando ambas empezaron a mostrarse juntas y a insinuar de que querrían comenzar a salir, Alfa hizo una serie de comentarios totalmente repudiables, machistas y homofóbicos que dejaron reculando no sólo a las ex participantes de Gran Hermano, sino también a todos los que estaban presentes en esa transmisión.

"Dejate de joder vos... las nenas con los nenes y los nenes con las nenas. Dejate de hinchar las pelotas", le dijo el sexagenario a Romina con seriedad e indignación al ver que realmente ambas estaban queriendo confirmar un amorío entre las dos. Sin embargo, la ex Diputada salió al cruce y confirmó el rumor: "Ay Alfa... qué mentalidad de mierda. ¿Te acordás que te conté de que me gustaba una chica?".

Pero Alfa, fiel a su estilo retrógrada, de pocos amigos y poco filtro para comunicarse, volvió a retrucar con otra frase totalmente fuera de lugar, afirmando de nuevo que no está a favor de una relación lésbica: "Te vas a comer la cachiporra, es lo único que te podés comer ahí. Otra cosa no, no tenés".

Un poco incómoda con la situación, fingiendo una risa totalmente falsa para no arruinar el momento que estaban teniendo, Agostina le respondió: "Es un camino de ida que después no volvés"; y a eso mismo, Romina le sumó: "Y bueno, vos quédate con las mujeres, yo también quiero ir con las mujeres. Aprendí de vos".

Los gestos de Alfa, simulando odio, asco e indignación eran cada vez peor y ya ni siquiera le molestaba admitirlo, a tal punto de que le dijo a Romina: "¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos sos boluda? Qué cerda inmunda que sos" y a ello, Agostina le consultó si realmente no le gusta la pareja que hacen las dos, lo cual el ex panelista de La Peña del Morfi contestó: "No, para nada. Yo a Romina lo veo con un macho al lado, con un flor de macho. Un tipo alto, que la abrace... no así".