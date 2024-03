Jésica Cirio cumplió años, su novio le hizo un festejo top y se la jugó: "¿Te querés casar conmigo?"

El vértigo alrededor de la vida de Jésica Cirio parece seguir en la dinámica del año pasado, cuando estalló el escándalo con su ex pareja Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clérici, a través del cual el funcionario terminó imputado por lavado de dinero. Es que en menos de 24 horas, la ex conductora de La Peña de Morfi festejó su cumpleaños, blanqueó su nueva relación con Elías Piccirillo y hasta recibió por parte de él una propuesta de casamiento, a la cual obviamente aceptó.

Los rumores acerca de que lo que se celebraba en el Astilleros Milberg, donde asistieron 80 invitados, era un casamiento, comenzaron a correr desde el domingo temprano y fue por eso que la mismísima cumpleañera salió a desmentirlo: "No me caso, festejo el cumpleaños con familiares y amigos", reveló ante Teleshow. Toda la celebración fue regalada por su nuevo novio.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo, su nuevo novio que viene de proponerle matrimonio en el festejo de cumpleaños de la conductora.

Piccirillo es uno de los principales accionistas de la Tarjeta Sucredito, de la cual es director, el mismo cargo que tiene en el Banco Sucredito. Además, tiene 38 años, está en pareja con la modelo desde junio del año pasado y convive con ella desde nada más y nada menos que unos meses después, en diciembre.

Como el cumpleaños de Cirio era este lunes, los festejos comenzaron en la tarde del domingo y finalizaron directamente en la madrugada del lunes. Se sabe que durante este primer día de la semana, además realizará otra celebración más íntima con su hija Chloé y otros familiares directos. Es por eso que durante el festejo que garantizó su flamante prometido, esperaron hasta las 00 para soplar las velitas.

Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi demostró estar pasándola muy bien en el festejo, tras pedirle una foto al DJ Fer Palacio.

Fue recién en ese momento que Elías tomó la decisión de hincar la rodilla y proponerle matrimonio. "¿Te querés casar conmigo?", preguntó antes de recibir el sí de una emocionada Jésica, quien se separó de Insaurralde a fines de 2022, antes de que estalle el escándalo a partir de las fotos del funcionario con Clérici arriba del velero Bandido y sobre el Mar Mediterráneo.

Entre los invitados estuvieron Lizy Tagliani, quien fue con su marido Sebastián Nebot, además de el productor Fernando Colombo y Facundo Oltra. También estuvo el cocinero Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi, quien demostró estar pasándola muy bien en el festejo, tras pedirle una foto al DJ Fer Palacio, quien se encargó de musicalizar la fiesta.

La historia que compartió Flopy Tesouro en los festejos del cumpleaños de Jésica Cirio.

Además hubo un show en vivo de La T y La M, que la encontró a Cirio en plena fiesta y divirtiéndose con otras amigas como la modelo Floppy Tesouro, la periodista Nara Ferragut, la coreógrafa María Laura Cattalini y la actriz Luly Drozdek, entre tantas otras invitadas e invitados.

Cirio recientemente viene de anunciar el fin de su participación en La Peña de Morfi, tras siete años allí. "Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!", escribió en sus redes sociales.

Lizy Tagliani, su marido Sebastián Nebot, el productor Fernando Colombo y Facundo Oltra, en el cumpleaños de Jésica Cirio.

Las novedades parecen haber llegado y prometen ser un antes y un después en la vida de Cirio; una vuelta de página a un 2023 cargado de presiones, tensiones y complicaciones, a partir del escándalo que protagonizó el padre de su hija y que la comprometió mucho a ella también.