Tinelli y Pergolini, de rivales a compañeros de causa: deudas, ilegalidades y presiones para pagar salarios

"A nadie le gusta que le vaya mal, pagar en la pérdida, uno siente injusticia en todo eso.

Tener muchos empleados en este negocio es complicado por los acuerdos que hay, por los tipos de indemnizaciones y la verdad que a veces con poco se te puede desbalancear mucho", explicaba Mario Pergolini, empresario de medios de comunicación durante una charla con Marina Calabró para El Observador.

En esa misma línea, el empleador contaba: "Creo que si ganaste hay que ponerla pero a veces es complicado, cómo te asociás, quiénes son; a veces no te querés asociar pero te tenés que asociar para seguir avanzando. Es complicado porque en este negocio algunos son como el carbón, si no te ensucian te queman".

Pergolini ¿es o se hace el desentendido? Genera espacios en medios de comunicación en los que contrata personal al que después no puede pagar siendo los salarios de los trabajadores de prensa unos de los más bajos de las escalas salariales en Argentina.

Mario Pergolini

El ex conductor de CQC quien supo ser una de las personas más importantes de la pantalla chica, está -una vez más- en un brete por no pagar los salarios de los trabajadores en medio de un contexto de crisis social y política después de que el gobierno de Javier Milei aterrizara en la vida política argentina.

Tanto es así que desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024, los trabajadores de medios de comunicación no pudieron cerrar paritarias para mejorar los sueldos y, ahora que se logró un nuevo acuerdo, algunos empresarios hacen pucherito para poder pagarlos.

SATSAID en pie de lucha

Esto es lo que denunció el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) durante el viernes 12 cuando denunciaron a Pergolini por no pagar sueldos ni aguinaldo a sus empleados de Vorterix.

Pergolini brilla por su ausencia, no se escuchó decir nada después del tremendo comunicado del sindicato que expresaba: "El SATSAID denuncia la falta de pago en @Vorterix de la mitad del sueldo y el medio aguinaldo", dijeron y continuaron: "Ante esta compleja situación económica, es insostenible que se especule con el salario de los trabajadores y las trabajadoras".

Consultados por BigBang días después de la denuncia el día 15 de julio, Pergolini sigue sin pagar los salarios aunque desde el gremio decidieron retirar el tweet que denunciaba el adeudamiento de los salarios por presiones de la empresa al haberse hecho pública la denuncia y por temor a represalia internas.

"¡Mario Pergolini paga los salarios!", denunciaron a través de X dirigentes del sindicato de trabajadores de televisión. Mientras tanto, Pergolini anunció que volvió a la televisión con un programa en IP Noticias, en el horario de 8 a 11, pero no le fue para nada bien; según el periodista Nacho Rodríguez el programa midió promedio de 0,1 de rating.

Cortados con la misma tijera: Tinelli, otro moroso

SATSAID se enfrentó con uñas y dientes durante el verano de 224 cuando Marcelo Tinelli a cargo de la productora LaFlia no avanzaba con el pago de los salarios de los trabajadores de televisión, situación que fue subsanada tras la lucha del sindicato y quienes lo conforman.

Sin embargo, como lo adelantaba BigBang que dialogó en exclusiva con referentes de SATSAID, Tinelli embarró más la cancha cuando envió una carta documento asegurando la suspensión de sus empleados durante el período del 1 al 31 de julio de 2024.

Marcelo Tinelli

Es allí cuando estalló la bomba y SATSAID denunció a Tinelli en la Secretaria de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero por "la suspensión de sus trabajadores y trabajadoras de forma ilegal y sin el pago de los haberes de julio".

Pero no solo hubo despidos ilegales sino que, según los sindicalistas de prensa contaron: "Junio no lo pagó todavía, pero sí pagó el aguinaldo". Además, denunciaron: "Para julio, LaFlia les mandó una carta documento a los trabajadores avisándoles que los suspendía y que no se les iba a pagar el salario correspondiente de dicho mes", detallaron desde el gremio y agregaron: "Todo eso es absolutamente ¡ilegal!, la suspensión y el no pago del salario. La ley dice que solo pueden suspender a los empleados con un acuerdo de la Secretaria de Trabajo y del sindicato". Y, para terminar la denuncia contra Marcelo Tinelli expresaron: "Además de pagar un porcentaje del salario, no puede ¡no pagar! el sueldo de julio. Es todo ilegal lo que hace y por eso lo denunciamos"; al igual que Mario Pergolini, el cuervo no salió a dar ni media explicación.