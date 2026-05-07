Tinelli salió a responder tras los dichos de Listorti: "No hay escándalo, hay mucho amor y agradecimiento"

Las declaraciones de José María Listorti sobre las reglas internas que existían durante los años dorados de Videomatch generaron un fuerte revuelo mediático. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Marcelo Tinelli decidió responder públicamente y desactivar cualquier versión de conflicto con uno de los históricos humoristas de su ciclo. Todo comenzó cuando Listorti recordó en FM Pop cómo era trabajar bajo el mando de Tinelli en la década del 90 y principios de los 2000. "Nosotros estábamos bajo el sol de Tinelli", resumió el conductor, antes de lanzar una frase que rápidamente se viralizó: "Tinelli y 10 más".

Jamás nada de lo que dice @SoyListorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo . Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos . Todos en esta familia los queremos, y nos hacen reír mucho siempre ❤️👍 https://t.co/VABh4RVhWv — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 7, 2026

En ese contexto, el humorista contó que el conductor evitaba que sus figuras aparecieran demasiado en otros programas o campañas publicitarias. "Nunca podíamos ir a los programas de televisión. Yo a lo de Susana no fui nunca", sostuvo. Y agregó: "Marcelo decía que había que lograr que sólo nos vieran en el programa". Las repercusiones no tardaron en llegar y el propio Listorti salió luego a aclarar que no había intención de atacar al conductor. "La verdad es que vi el recorte y sí... si lo escucha Marcelo, le va a caer mal", admitió en Desayuno Americano.

Sin embargo, enseguida bajó el tono: "Todo trabajo tiene pro y contras. Estar con Marcelo tiene diez mil cosas a favor y la única cosa en contra que te puedo contar es esa, no hacer notas. Él siempre fue generoso". Lejos de mostrarse molesto, Tinelli eligió responder desde sus redes sociales con un mensaje conciliador. "Jamás nada de lo que dice @SoyListorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos, y nos hacen reír mucho siempre", escribió en su cuenta de X junto a una nota sobre el tema.

Pero el empresario fue más allá y hasta apeló a la ironía para referirse a las restricciones que existían en aquellos años. Compartiendo un fragmento televisivo con las aclaraciones de Listorti, Tinelli escribió: "Sii!! Y lo bueno que era eso. Es lo que hacen todos los canales hoy en día con las exclusividades de sus figuras. Lo hicimos así en @AmericaTV, donde fui Gerente Artístico hasta hace 2 años. Los quiero".

Sii!! Y lo bueno que era eso. Es lo que hacen todos los canales hoy en día con las exclusividades de sus figuras. Lo hicimos así en @AmericaTV , donde fui Gerente Artístico hasta hace 2 años . Los quiero ❤️ https://t.co/xhh2tCIWHz — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 7, 2026

Las palabras del conductor buscaron cerrar cualquier especulación sobre una interna y dejaron en evidencia que, pese al paso del tiempo y a las confesiones sobre el detrás de escena de Videomatch, el vínculo con quienes fueron parte fundamental de su programa sigue intacto. Incluso el propio Listorti insistió en remarcar el costado positivo de aquella etapa. "La balanza es positiva", aseguró, y reconoció: "Tenemos siempre palabras de agradecimiento con Marcelo, por todo lo que nos dio". Luego remató: "Si resaltábamos esa época porque nos llamaba la atención, pero no es algo criticable".