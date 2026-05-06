Homero Pettinato reveló un detalle especial de su crianza: "Mi viejo era un love bomber"

Homero Pettinato describió la crianza de su padre, Roberto Petitnato, como un vínculo de momentos intensos y otros más lejanos, de acuerdo a lo que relató en declaraciones radiales. El influencer destacó cuestiones muy positivas de cómo el ex saxofonista de Sumo lo inculcó, mientras que explicó el fenómeno que atraviesa como love bombing, un término con el que lo llamarían "hoy en esta era de ponerle nombres a todo", pero que se refiere a un tipo de abuso psicológico.

"Mi viejo era un love bomber. Cuando aparecía te daba cinco discos de Pink Floyd y decía 'escuchá esto', y con eso tenés 20 años de apertura mental", recordó Homero en Urbana Play. "Después, cuando se copaba con alguien recomendándole cosas, no necesariamente éramos los hijos", contrastó enseguida.

Si bien el hijo del conductor definió a la descripción como "alguien que le gusta ir tirando bombitas de amor", el love bombing es en realidad una forma de abuso psicológico que consiste en abrumar de amor -a través de obsequios, halagos, atenciones- en los comienzos de una relación para luego generar una dependencia afectiva y emocional, o un control constante y represivo, ejercido de forma voluntaria.

"Entonces de pronto le gusta una chica del trabajo durante unos pocos días y esos días es muy romántico y después desaparece y lo hace con otra persona", señaló el integrante del streaming Olga sobre su papá. De acuerdo a lo que declaró, en ningún momento Homero pareció saber que se refería a un tipo de manipulación con el término y la concepción, sino que lo graficó en relación a su crianza.

Roberto Pettinato es un conocido conductor y ex saxofonista de la emblemática banda Sumo.

Según contó, de los tres hijos de Roberto fue el que más mamó la cuestión artística y que más afinidad tenía en ese sentido. "El que más le gustaba la música, el que más le pedía, el que le choreaba CDs, o me los prestaba y no se los devolvía, y ese tipo de cosas", confesó. Sin embargo, volvió a ponerle una consideración negativa: "Tampoco es que tengo mucho recuerdo de charlita padre-hijo y él diciéndome: 'Mira, hijo, esto es Frank Zappa'".

Los hijos de Roberto Pettinato son todos conocidos en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Además de Homero, Tamara Pettinato es conductora en El Nueve y trabaja como columnista hace más de una década en Radio con Vos. Felipe Pettinato fue recientemente condenado a tres años de prisión en suspenso por "estrago culposo seguido de muerte" por el hecho del incendio en su departamento donde falleció el neurólogo Melchor Rodrigo.