Cris Morena reavivó la guerra con Florencia Bertotti: el picante comentario sobre las canciones de "Floricienta"

A más de 20 años del fenómeno de Floricienta, la tensión entre Cris Morena y Florencia Bertotti volvió a quedar expuesta. Esta vez, no hubo nombres propios ni acusaciones explícitas, pero sí una frase cargada de ironía que rápidamente hizo estallar las redes sociales. En el marco del lanzamiento de la segunda temporada de Margarita, Cris Morena brindó una entrevista a la revista Gente y dejó un comentario que muchos interpretaron como una clara referencia a Bertotti, quien actualmente realiza shows en vivo cantando las canciones de Floricienta.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó a la creadora de éxitos juveniles: "Hiciste tantas canciones que la gente canta como si fuesen propias... ¿cuál es la que más te llega a vos?". Lejos de esquivar el tema, Cris respondió con una frase tan filosa como sugestiva: "Hay gente que las canta como si fuesen propias, cosa que no me divierte. Hay gente que se aprovecha de otros. Pero, en general, bienvenidos sean si cantan las canciones".

Y no se quedó ahí. Luego, profundizó su reflexión sobre el impacto emocional de su obra: "Las van a recibir un montón de niños y jóvenes que están esperando encontrar la palabra justa. Y a veces una canción te sana o te salva, ¿no? O un libro. Lo único que no sana ni salva son los teléfonos, que para lo único que sirven es para saber a dónde vas y para alguna pavada más".

Aunque evitó mencionar directamente a Bertotti, las declaraciones no tardaron en generar repercusión. Sobre todo porque la actriz viene protagonizando una serie de recitales y homenajes vinculados al universo de Floricienta, la ficción que marcó a toda una generación y que todavía hoy sigue despertando una fuerte nostalgia entre los fanáticos. Lo cierto es que la historia entre Cris Morena y Florencia Bertotti está lejos de ser una relación más dentro del espectáculo argentino.

En su vuelta al escenario, Flor Bertotti se llevó la ovación de su público

Durante años fueron una dupla explosiva: una como mente creativa detrás de algunos de los mayores éxitos juveniles de la televisión y la otra como la actriz que se convirtió en ídola absoluta de chicos y adolescentes. Floricienta no fue solamente un éxito: fue un verdadero fenómeno cultural. Emitida por Canal 13 entre 2004 y 2005, la tira alcanzó niveles de audiencia históricos para una ficción infantil. Uno de sus capítulos llegó a promediar 27.8 puntos de rating, una marca que todavía hoy sigue siendo récord en ese segmento. La novela, inspirada libremente en La Cenicienta y con elementos de The Sound of Music, tuvo como protagonistas a Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, además de lanzar o consolidar las carreras de figuras como Lali Espósito, Benjamín Rojas y Brenda Gandini.

El furor fue tan grande que la serie llegó a más de 30 países, tuvo versiones teatrales en distintos puntos del mundo y hasta grabó su final en el Hipódromo de San Isidro frente a más de 30 mil personas. Pero detrás de semejante éxito también comenzaron los problemas. La relación entre Cris Morena y Bertotti se quebró definitivamente después de Niní, la ficción que la actriz protagonizó en Telefe en 2009. El programa debutó con 19.1 puntos de rating y rápidamente se convirtió en una fuerte competencia para los productos juveniles de Cris. Sin embargo, el conflicto escaló cuando la productora RGB denunció a Bertotti por plagio, al considerar que Niní era una copia de Floricienta. La Justicia terminó fallando a favor de Cris Morena y el conflicto dejó heridas profundas.

"Niní", la ficción creada por Florencia Bertotti.

Tiempo atrás, la productora había dicho: "Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien". Bertotti, por su parte, nunca compartió esa mirada. "No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris", respondió en su momento.

Flor Bertotti y Cris Morena en el año 2005

Con el paso de los años, ambas intentaron bajarle el tono al enfrentamiento. La actriz llegó incluso a asegurar que habían vuelto a hablar y que habían dejado atrás las diferencias. "Dijimos 'lo pasado pisado' y seguimos. Esto, en la vida de cada una, es un pequeño grano de arena", sostuvo Bertotti. Sin embargo, las recientes declaraciones de Cris Morena parecen demostrar que algunas cuentas todavía no quedaron del todo saldadas. Y aunque el tiempo pasó, Floricienta sigue siendo mucho más que una ficción exitosa: es una marca emocional, artística y comercial que todavía despierta pasiones... y también viejos rencores.