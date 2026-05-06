"Pudo haber sido el próximo Mozart, pero eligió hacer rock": Milo J sorprendió con su análisis sobre Charly García

En reiteradas ocasiones, Milo J supo halagar a Charly García, incluso dedicándole parte de su carrera por la influencia de sus temas. En las últimas horas, el joven quedó en el centro de atención por sus últimas declaraciones sobre el ícono del rock nacional. Todo se dio en un vlog que Nacho Elizalde grabó para su canal de YouTube. Como adelanto, compartió en su TikTok un clip muy corto en el que se lo veía con el oriundo de Morón hablando sobre Charly.

Milo J supo halagar a Charly García

"Una pequeña charlita hablando del más grande del rock nacional", describió el audiovisual, que se viralizó rápidamente porque algunos usuarios entendieron que Milo J estaba desprestigiando al intérprete de Inconsciente Colectivo. Sin embargo, no estaba haciendo más que admirarlo desde su historia y lo que supo ser como artista. "Pudo haber sido el próximo Mozart y eligió hacer rock", analizó sobre García, y agregó un dato poco conocido: "A los 11 años era profe de piano, sacó el título de profesorado".

A lo que otro joven del equipo sumó: "Hay una data que dice que el chabón, cuando estudiaba con su profe de canto y tenía un arreglo para las muestras... tenía que tocar una obra de Bach, ponele, y en lugar de tocarla completa, hacía la primera parte, en el medio improvisaba lo que quería y cerraba con el arreglo final". Y Milo no se equivocó: Charly García se recibió de profesor elemental de piano, teoría y solfeo a los 12 años, en 1963, tras formarse desde los 4 o 5 años en el Conservatorio Thibaud Piazzini.

@nachoelizalde Una pequeña charlita hablando del más grande del rock nacional ♬ original sound - Nacho Elizalde

Estudió formalmente durante más de una década, interpretando piezas de Bach, Mozart y Chopin, antes de descubrir a los Beatles. Aunque su formación era clásica y apuntaba a ser concertista, abandonó ese camino poco después para dedicarse al rock. Milo J cerró su admiración por Charly García: "No existe ni va a existir en la historia del mundo", aseguró.