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Escándalo total

Insólito: al fin se supo cómo el marido de Adabel Guerrero descubrió una supuesta infidelidad

Juan Etchegoyen reveló el dato que la ex pareja habría intentado mantener en secreto.

06 Mayo de 2026 15:09
Adabel Guerrero y Martín Lamela
Adabel Guerrero y Martín Lamela

La separación de Adabel Guerrero y su marido sumó un nuevo capítulo cargado de versiones, sospechas y detalles que explican cómo se habría destapado la infidelidad que terminó por quebrar la relación.

Según se contó en el mundo del espectáculo, la crisis entre la bailarina y Martín Lamela no era reciente, sino que venía arrastrándose desde hacía tiempo. "A mí me cuentan que Adabel y Martín atravesaban una crisis de mucho tiempo, que termina ahora con esta infidelidad, la cual él sospechaba hace bastante tiempo también", reveló el periodista Juan Etchegoyen

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sumó un nuevo capítulo
La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sumó un nuevo capítulo

De acuerdo a esas versiones, no se trataría de un hecho aislado. Incluso, trascendió que habría habido más de un episodio de infidelidad, lo que terminó desgastando definitivamente el vínculo.  Sin embargo, hubo un momento clave que habría acelerado todo: un mensaje. "Me dicen que Martín vio un mensaje que le llegó a Adabel que lo hizo sospechar aún más de todo", detallaron, marcando ese punto como el detonante que terminó de confirmar sus dudas. 

Ese hallazgo habría sido determinante para que la situación ya no pudiera sostenerse y derivara en la ruptura de la pareja, que llevaba más de 17 años juntos y tiene una hija en común. En ese contexto, él mismo había hablado de "decisiones que rompieron la confianza", dejando entrever el trasfondo del conflicto. 

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Hasta entonces, la artista había optado por el silencio o por desmentir los rumores. Incluso, semanas atrás había asegurado: "Nada que ver, es un invento. Con mi marido tenemos idas y vueltas, siempre en un matrimonio de 20 años pasan cosas". 

Pero con el paso de los días, las versiones tomaron fuerza y el escándalo terminó confirmando el final Adabel Guerrero y su marido, una de las relaciones más largas del ambiente artístico, marcada por años de historia, una familia en común y un desenlace atravesado por la desconfianza.

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