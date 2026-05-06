Maxi López cada vez más complicado: un departamento desató una guerra legal irrefrenable

El nombre de Maxi López resuena con fuerza en los medios desde su reconciliación con Wanda Nara. Poco a poco, el ex futbolista no solo se volvió a reencontrar con sus hijos, sino que además se instaló con fuerza en los medios.

Y como toda exposición, se le vinieron algunas polémicas. Según revelaron en Puro Show, el mediático tiene problemas legales con una abogada de La Plata que fue inquilina de su lujoso departamento en el piso 35 del Chateau Libertador, el mismo edificio donde vive Wanda.

El nombre de Maxi López resuena con fuerza en los medios desde su reconciliación con Wanda Nara

Según Fernanda Iglesias, todo empezó en 2020 cuando Maxi alquiló el departamento a una mujer y su familia por tres años. El contrato se manejaba a través de la madre del ex deportista, María Concepción Rojas, apoderada y encargada de administrar sus bienes. Durante ese tiempo, las cosas funcionaron a la perfección: los primeros dieciocho meses se pagaron tres mil dólares mensuales en efectivo, los siguientes dieciocho, tres mil quinientos.

Hasta noviembre de 2023, el diálogo entre inquilinos y propietarios era cordial, casi familiar; los chats aportados a la Justicia muestran mensajes de buena relación, cafés compartidos y agradecimientos. Pero a medida que se iba a terminar del contrato, la tensión empezó a crecer. En noviembre, la inquilina le avisó a Maxi que no renovaría y entregaría la propiedad en febrero, luego de pasar enero en una quinta. El acuerdo, aunque solo de palabra, era claro: la familia se mudaría el 14 de febrero .

Según Fernanda Iglesias MAXI LOPEZ habría denuncia a su inquilina por incumplimiento de contrato pic.twitter.com/PyZgqtuQBT — nom0leste (@nom0leste) May 6, 2026

Hasta el momento, todo corría con normalidad. Incluso, la madre de Maxi y la inmobiliaria inspeccionaron el departamento y no detectaron problemas. Pero el 15 de febrero, al finalizar la mudanza, la situación cambió: pisos rayados, anafes rotos, azulejos agujereados, cocina sucia, electrodomésticos dañados y la tela del tapizado del palier despegada. "Cuando van al departamento ya vacío, dicen: 'Esto está hecho un desastre, está todo mal'. López furioso, 'me rompieron el anafe, agujerearon los azulejos, hay que arreglar todo'", detalló Iglesias.

Ante la situación, Maxi no devolvió el depósito de garantía de unos siete mil dólares y con ello reparó el inmueble. Según su versión: "Se ponen a arreglar el departamento, febrero, marzo, abril y en mayo terminan de reparar todo y gastan como 90 mil dólares ", contó la periodista.

Los gastos realizados en la propiedad

Para protegerse, López llevó un escribano público para constatar el estado del inmueble y armó una denuncia por daños, perjuicios, daño moral y privación de uso, reclamando más de 140 millones de pesos, aproximadamente 120 mil dólares.

Si bien, del lado del ex participante de Masterchef la historia es una, la inquilina se defendió con una contrademanda en la que exigió la devolución del depósito, el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias (que según la ley corresponden al propietario).

Maxi López

Además, denunció que durante el verano Maxi López usó el departamento mientras aún lo tenía alquilado. "Hay un chat donde la mamá de Maxi dice: 'Maxi se fue ayer, así que vengan y empiecen a organizar la mudanza'. O sea que Maxi López estuvo viviendo ahí", subrayó Fernanda Iglesias. Hay cámaras de seguridad y recibos del restaurante del edificio que, según la defensa de la denunciante, prueban que Maxi y su hijo Valentino ocuparon la propiedad en enero y parte de febrero.