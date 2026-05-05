Nicole Neumann salió a bancar a Manu Urcera tras sus polémicas confesiones sobre la paternidad: "Las cosas cambiaron"

La llegada de un hijo cambia todo. Y en el caso de Nicole Neumann y Manu Urcera, esa revolución íntima quedó expuesta públicamente después de una entrevista del piloto de automovilismo que volvió a alimentar rumores de crisis en la pareja. A menos de dos años del nacimiento de Cruz, el primer hijo de ambos, el corredor abrió su corazón y reconoció las dificultades que enfrenta para equilibrar su vida familiar con la exigencia de su carrera deportiva. "Me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso", confesó Urcera, dejando entrever un costado vulnerable poco habitual en él.

El piloto explicó que su personalidad está marcada por años de competencia individual: "Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser así porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida". Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente despertaron especulaciones sobre posibles tensiones en la pareja. Sin embargo, Nicole salió a poner paños fríos y defendió a su marido con firmeza. "Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu", aseguró la modelo, intentando desactivar cualquier versión de crisis.

Lejos de negar las dificultades, Nicole admitió que la paternidad transformó por completo la dinámica familiar. "Con mi primera hija lo padecí, cuando uno está acostumbrado a tener sus cosas y de golpe, la maternidad y paternidad es resignar, correrte del centro y priorizar al otro", explicó, empatizando con el proceso que atraviesa Urcera como padre primerizo. El automovilista también reconoció que todavía está aprendiendo a reorganizar su vida alrededor de Cruz. "Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando", sostuvo.

Nicole, por su parte, fue sincera al hablar de los cambios que debieron afrontar puertas adentro. "A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarte tiempo libre para el bebé, se te transforma todo tu calendario, tu rutina", señaló. Incluso reconoció que hubo conversaciones necesarias para acomodarse a esta nueva etapa. "Crisis no, pero sí... yo a veces le voy diciendo que ahora las cosas son así, cambiaron, no son como antes, no es lo mismo cuando uno vive para uno mismo a cuando tenés una personita esperando a que llegues para jugar con vos", lanzó en diálogo con LAM.

Nicole Neumann y Manu Urcera

La modelo también marcó diferencias en la manera en que cada uno vive la crianza. "Yo soy muy obse con todo, hasta con Cruz que es el cuarto hijo, tiene líneas de fiebre y me preocupo igual que con los cuatro", contó entre risas. Pese a los desafíos, Nicole llenó de elogios a su esposo al definirlo como padre. "Padrazo podemos decir, me sorprendió que él decía que no iba a cambiar pañales y de entrada ya me dijo 'yo lo cambio', mirá vos...", reveló. Y cuando parecía que la familia ya estaba completa, Neumann dejó una puerta abierta a futuro. "Nunca descarto nada porque nunca se sabe, está difícil, cuatro hijos ya es un montón", confesó.