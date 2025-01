Tomás Dente despotricó contra Cecilia Roth y Lali Espósito: "Sarta de burradas"

En las últimas horas, Tomás Dente volvió a convertirse en el centro de atención por sus dichos, mirando fijamente a la cámara y a los gritos, contra Cecilia Roth por su opinión sobre la situación que atraviesan los actores en esta era de desmantelamiento del presidente Javier Milei.

El conductor se mostró enfurecido y según su versión las actrices " critican y son ignorantes " y les pidió que "llamen a la Casa del Teatro para ayudar": hasta Lali Espósito ligó de rebote.

Tomás Dente no supo comprender una simple entrevista y quedó mal parado al responder a Cecilia Roth

" Yo creo que el Gobierno está censurando . Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la Dictadura Cívico-militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar del cambio climático; y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito", dijo la actriz Cecilia Roth que criticó fuertemente las decisiones de Javier Milei, que no sólo golpeó a la producción cinematográfica sino también a la cultura y a la libertad de expresión.

"A mí lo que me da miedo es la naturalización de todo esto. La naturalización de que un señor que está en este gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico ", se la escuchó a Roth ir en contra de los manejos del Presidente de las Fuerzas del Cielo.

Tomás Dente opinó sobre la entrevista de Cecilia, al estilo de Milei: con gritos y completamente fuera de sí, afirmó escuchar "sarta de burradas", por solo tener un pensamiento diferente al de la artista: "Yo le pregunto Cecilia Roth, como es que si los actores no pueden hablar, vos en el presente estás hablando y estás diciendo lo que decís", quiso marcar el error de la entrevistada, cuando la mujer no se refirió a una censura a los actores directamente, sino que hice referencia a las órdenes del mandatario de no poder tocar ciertos temas en las pelicular, así como no poder mostrar en entidades públicas los films que tratan los cuatro puntos marcados.

"Yo entro a Netflix y están todas las series que hace Lali (Espósito), que jamás vi una. Vas a Spotify y podes escuchar a Lali", siguió intentando defenestrar a Roth, pero no lo logró, ya que el mediático desvió las declaraciones haciendo una mala interpretación de las declaraciones de la actriz. Y es que los sitios donde nombró que se puede encontrar a la "La Ligera" son exclusivamente plataformas privadas y no entes públicos como mencionó la mujer de 68 años.

"Otra que todavía no pudo explicar de dónde sacó la plata cuando fue a La Rioja , que le pagaron fortuna con la tuya y con la mía", habló directamente a sus televidentes y juntó en la misma bolsa temas económicos de Lali con las declaraciones de Roth.

"Cecilia Roth, en vez de invertir tanto tiempo diciendo estupideces y hablando de censura en un país en el cual nadie censura a nadie, quiero ver si en algún momento levantó el teléfono de Jorge Martínez o si en algún momento le ofreció a Linda Pérez plata para contribuir en la Casa del Teatro", Tomás Dente mezcló la situación económica de la actriz, y su vida en España con el intento de suicidio de su colega.