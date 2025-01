"Uy, me estoy comiendo a mi tío": filtran los chats que confirman la infidelidad del ex de Ingrid Grudke con su sobrina

El amor se terminó y con una traición imperdonable: durante el fin de semana se conocieron los detalles de la escandalosa separación de Ingrid Grudke y su ahora ex pareja, Martín Colantonio, quienes estuvieron juntos un poco más de cinco años.

En el programa A la Tarde explicaron que el empresario le fue infiel a su mujer con Andrea, esposa de un sobrino de Grudke llamado Santiago, con quien mantenían una relación muy cercana. Cuando todo salió a la luz, el joven decidió separarse inmediatamente de su esposa, mientras que la modelo tardó tres meses en dejar a su novio.

Ingrid Grudke confirmó su separación de Martín Colantonio

En el ciclo de América TV, contaron que "Andrea era tan cercana a la pareja que, cuando iba a Posadas, se quedaba a dormir en su departamento ". Sin embargo, fue una empleada doméstica y luego una amiga de la actriz quienes le hicieron abrir los ojos sobre que algo pasaba entre ellos.

Con la advertencia de estas dos personas, más los rumores en su tierra natal, en octubre de 2024, Ingrid descubrió con pruebas irrefutables de la relación entre su sobrina política y su marido, por lo que decidió separarse. Fue recién días atrás que pudo hablar: "Lo que pasa es que es mi historia y yo sabía que esto iba a saltar en algún momento y me tenía que hacer cargo. ¿Qué voy a hacer? Esta es la realidad, aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí", dijo y continuó el relato sobre cómo vio con sus propios ojos al "amor de su vida" vinculándose con otra persona a poco metros de ella: "Vi imágenes que no me voy a sacar nunca de la cabeza, de ellos abrazándose y besándose en el ascensor de mi edificio , mientras yo estaba en otra habitación", dijo con la voz entrecortada.

Mientras los dos involucrados en la infidelidad lo niegan, Ingrid Grudke filtró los chats que comprueban lo que ella vivió: " Y si me levanto y te chapo y ya ", le escribió Martín a la tercera en discordia en una de las conversaciones que se filtraron. "¿Y que se vaya todo a la mier** decís?", respondió .

"Mi vida. Te amo, ¿sabés? Me da cosita en la panza", sigue él, mientras que ella atina a decir: "Cuando me di cuenta que no te había llegado (el mensaje) y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto (motivo por el que eliminó algunos mensajes)." En reiteradas ocasiones, los amantes llegaron a profundizar sus deseos de estar juntos y hasta expresaron sus sentimientos con varios "Te amo". Además de bromar con mensajes como: " Uy me estoy comiendo a mi tío ".

Los chats entre el marido de Ingrid Grudke y su sobrina política

Ante la repercusión de su nota en A la Tarde y con los mensajes filtrados, el pasado domingo por la noche, a través de sus historias de Instagram, la mediática compartió un mensaje para sus seguidores, quienes no pararon de enviarles su apoyo: "Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. Me hacen sentir tan querida. Me recargan de energía positiva. Me llevará un tiempo, pero todo pasa . Sólo busco fuerzas para seguir con lo que me toca vivir", escribió la modelo.

Cabe recordar que la estafa emocional que vivió Ingrid Grudke no sólo afectó su situación sentimental sino también su economía y es que junto a Martín Colantonio realizó actividades comerciales con inversión mayoritaria de la modelo.