Tomás Fonzi disparó contra Milei: "Quiere imponer el mercado de la bota sobre nuestras cabezas"

Este martes comenzó a debatirse en las comisiones del Senado de la Nación la ley de Bases y el paquete fiscal, luego de que ambos proyectos que obtuvieran la media sanción de la Cámara de Diputados. En este contexto fue que Tomás Fonzi se sumó a las voces que se pronunciaron en contra de las medidas de ajuste empleadas por el Gobierno de Javier Milei y que afectan directamente al mundo de la cultura. "Están tratando a la cultura con perspectiva de mercado", afirmó.

Por ejemplo, recordemos que el mandatario ordenó cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para reubicar al personal y reasignar sus respectivas tareas. La eliminación del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes son los puntos más sensibles del paquete de propuestas del Gobierno que, además, quita fondos a la música, el cine y las bibliotecas populares. Por este motivo, Fonzi se sumó a los reclamos de distintas entidades en rechazo al proyecto.

El actor advirtió que el Gobierno libertario está "tratando a la cultura con perspectiva de mercado cuando la tiene primero porque es autosustentable, es redituable, pero no nos olvidemos de la esencia de la cultura y de lo concreto de la esencia de la cultura que es el desarrollo personal del ser humano" "Sin un ser humano desarrollado a nivel cultural, espiritual y de educación, no hay mercado posible", remarcó Fonzi en diálogo con Gabriel Schultz para Radio Splendid AM990.

Asimismo, el artista se preguntó si para el presidente y el resto de los integrantes de su Gabinete "solamente el único mercado que quieren imponer que es el mercado de la bota sobre nuestras cabezas y el vaciamiento total de todo". "Un individuo que tiene preguntas, es un individuo incómodo. Es mucho más fácil tener a un individuo sometido. La cultura es un elemento tan concreto como el alimento", remarcó en claro rechazo contra las propuestas de La Libertad Avanza (LLA).

El posteo de Dolores Fonzi en apoyo al INCAA

Y cerró: "De la cultura muchas veces depende la felicidad, cuando no hay otra cosa, solo queda la cultura", afirmó y remarcó que no defiende una ideología ni una política partidaria, sino que defiende por "el sentido común". La famosa ley ómnibus que Milei busca implementar a toda costa conlleva un drástico ajuste al sector cultural que abarca desde el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); al desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), lo que llevó a varios artistas a pronunciarse al respecto.

Por ejemplo, Dolores Fonzi, hermana de Tomás, había sido una de las últimas en sumarse a esta lista de críticos y aseguró que no podría trabajar con actores como Guillermo Francella, por su postura en cuanto al Gobierno actual. "No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no sé si está bueno", sostuvo la directora de Blondi en diálogo con Intrusos. "Nancy Dupláa fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí", sumó.

Al enterarse del desmantelamiento del INCAA, la actriz había salido en defensa del organismo a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, realizó en su cuenta de Instagram un posteo que minutos más tarde fue replicado por Ricardo Darín. "El cine argentino además de ser cultura e identidad es una industria que genera miles de puestos de trabajo, que le da prestigio y dinero al país, que nos une como sociedad. El cine argentino es cine y es Argentina, no podemos permitir que la ignorancia, la indiferencia y el odio nos destruyan. Marchemos", escribió Dolores.

El Chino Darín

Pero uno de los primeros en meterse en terreno político y lanzar duras críticas contra el presidente Milei había sido el Chino Darín, quien había remarcado remarcó que no le gustan algunas actitudes del libertario. "Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que sucedió es que asumió el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto", opinó el actor. Y puntualizó: "No juzgo su ideología, pero sí el devenir de los acontecimientos. Han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado".