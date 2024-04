Tras salir de su internación, Lavezzi viajó a Nueva York para desalojar a su ex pareja Natalia Borges

La vida de Ezequiel "Pocho" Lavezzi está en un proceso de reconstrucción luego de haber estado internado, producto de un profundo desequilibrio en su cotidianeidad que se hizo público a partir de un evento que vivió en el verano, mientras alquilaba una quinta en Punta del Este y estaba acompañado por amigos. Allí, hasta hubo rumores de un apuñalamiento que habría sufrido el delantero.

Este momento oscuro de adicciones y problemas de salud mental parece haber quedado atrás, tras salir de su internación y continuar su pareja con Guadalupe Tauro, con quien será padre por segunda vez. Es por eso que, en aras de dar vuelta atrás esas páginas oscuras de su existencia, el futbolista decidió ir a Nueva York a reclamar un departamento que le pertenece y en el que vive su ex novia Natalia Borges.

Lavezzi y Natalia Borges, antes de que una denuncia por violencia de género los distanciara

"Quiero contarles un dato que me daban hoy temprano que tiene que ver con 'Pocho' Lavezzi y un viaje relámpago que hizo a Estados Unidos", detalló el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre Live. "En medio de su preocupante situación de salud, el ex futbolista decidió viajar a Nueva York con un objetivo claro: quedarse con su departamento que hoy en día vive Natalia Borges", aseguró.

"Pregunté si él planea desalojarla por su lado y me dijeron que sí, que lo que no pudo hacer la Justicia pensaba hacerlo él", reveló Etchegoyen sobre el conflicto con su ex pareja y el proceder que tomará el ex Paris Saint Germain que finalizó su carrera en el incipiente fútbol chino.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi intenta recomponer su vida.

"El departamento es espectacular", afirmó el periodista, quien remarcó que "el edificio donde tiene su propiedad Lavezzi es un histórico ubicado en una zona top" de una de las metrópolis más famosa del mundo. Además, develó que está "valuado en más de 25 millones de dólares".

Más allá de las intenciones de Lavezzi de dar vuelta la página en su vida, y de concentrarse en su actual relación y futura paternidad, las razones por las que el ex San Lorenzo habría tomado la decisión, tendrían que ver con otra faceta de la disputa con su ex pareja: "No le perdona a Borges haberlo denunciado por violencia de género", informó Etchegoyen.

Pocho Lavezzi y Yanina Screpante

Por otro lado, el periodista agregó que "tampoco le gustó que hable de más cuando estaba internado" y que esta habría sido la razón más importante por la que "volvió por todo a Estados Unidos".

💣Bombita. La relación de Lavezzi con Borges data de 2020, cuando el delantero venía de romper con Yanina Screpante y quedaron varados en Saint Barth, la exclusiva isla caribeña, por la cuarentena.

Borges había expresado: "Contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así. Gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar", reveló a los medios en aquel entonces la joven que todavía habita la propiedad del retirado futbolista.