Un bozal de $50 millones y miles de dólares en gastos con su tarjeta de crédito: la estrategia de Icardi para derrotar a Wanda

El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi promete ser más cautivante para el periodismo de espectáculos que el que tuvo ella con Maxi López. En términos legales, el futbolista del Galatasaray sufre lo mismo que sufrió el padre de los hermanos de sus hijas, y también lo argumentó así ante la Justicia, donde aseguró que tiene pruebas para demostrar el modus operandi de ella y su abogada Ana Rosenfeld, a quienes les impuso un bozal legal de 50 millones de pesos para evitar que lo difamen.

En la última audiencia, a la cual la conductora de Bake Off Famosos no asistió porque se encuentra de viaje por Italia con su nueva pareja, el cantante L-Gante, Icardi pidió la tenencia de sus hijas y hasta presentó que cuenta con las condiciones para que sus tres hermanos puedan instalarse en su hogar, algo que se interpretó como que quería la tenencia de los cinco.

Wanda Nara en Tribunales

"¿Quiere los de Maxi también?", le preguntó Ángel de Brito a Yanina Latorre al aire de LAM. "No es que los quiera tener. Pide la tenencia de sus dos hijas, y está dispuesto por si las chicas sufren, porque los chicos son muy unidos, que su casa está preparada para cuidar a los cinco", explicó ella. "En cualquier momento pide la tenencia de L-Gante también", bromeó el conductor.

De cara al bozal legal que le presentó a la abogada de su ex pareja y a ella misma, Latorre explicó que ahora "no pueden hablar de la causa" y que si llegan a hacerlo, "son 50 millones de pesos". "No pueden hablar más de Mauro Icardi en ningún medio ni difamarlo", añadió en relación al enojo del delantero con Rosenfeld.

El clan Nara con L-Gante.

"Entre otras cosas, él sostiene que ya conoce de este tipo de denuncias que está padeciendo por parte de Wanda y Ana porque son las mismas que las dos pergeñaban contra Maxi López. Y dice que tiene pruebas para demostrar que lo que está siendo denunciado, en su momento le denunciaban lo mismo. El mismo modus operandi", denunció Yanina.

Es una de las patas de la nueva estrategia judicial de Icardi, luego de que ambas salieran a hablar mal de él ante la prensa tras haberse ausentado durante la primera audiencia. "Ayer fue la otra audiencia, y Wanda estaba en Italia con su nuevo novio. De lo que lo denuncian a él, después ellas hacen lo mismo. Le decían que fue a hacer la pericia después de haber ido a Tequila y ella hizo lo mismo. No sé si está bien o mal, pero lo que le critican a él terminan haciéndolo", destacó Latorre al aire de América TV.

En ese sentido, el panelista Pepe Ochoa comentó que la abogada "está bastante asustada porque está haciendo todo mal", ya que "se metieron los abogados penalistas a manejar incluso las cuestiones civiles de Wanda". La disconformidad sería de las dos partes, ya que Latorre confirmó que "Wanda tampoco está tan contenta". "Se siente un poco abandonada. Siente que Ana como que la entregó a los abogados italianos para sacarse el peso de la responsabilidad por si algo no sale bien. Y la avivaron los abogados de L-Gante", señaló.

La otra parte de la estrategia de Icardi pasa por remarcar el contraste de la vida que llevaba Wanda antes con la que lleva ahora. "En lo que se basa para pedir la tenencia de sus hijos es que su ex mujer está de novia con una persona que está condenada, que no es como la que venían teniendo sus hijos. Molestó mucho lo de las piñatas con consoladores en presencia de menores de edad en la fiesta. Y todo ese video, como está subido a historias, fue presentado en la Justicia porque le preocupa en el ámbito en el que se están criando las dos niñas", explicó la periodista.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja.

Lo cierto es que mientras Nara y su defensa alegaron que Mauro no quería ver a sus hijas, la defensa de él explicó que no podían establecer contacto por la restricción que le pusieron por la cual no se puede acercar a menos de 300 metros, ni comunicarse con ella de forma directa o por interpósita persona.

"Ahora Wanda se fue a Italia y en la audiencia pidió él quedarse toda esta semana con las chicas. Hizo traer a la niñera de Estambul", contó Latorre. Rosenfeld, quien al principio no tenía mandato, contestó al otro día que podían darle a las niñas desde el 20 de diciembre a la mañana hasta el 24 a la mañana, no pudiendo celebrar la Navidad con él. Todo mientras Wanda está en Italia y ellas con su abuela y la niñera.

La lesión de Mauro Icardi lo mantiene fuera de la cancha por algunos meses

Por otro lado, otros detalles sumaron rencor a la actual separación. Según contó Ochoa a DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV, "Mauro descubrió varios gastos de Wanda en una tarjeta italiana", que lo habrían desencajado y enojado. "Hay un gasto de 24 mil dólares en ropa deportiva para adultos, todo en un día, en una marca muy conocida acá en la Argentina", precisó el periodista.

"El entorno de Mauro me confirma que quiere saber cuáles fueron las compras porque tienen entendido que son para L-Gante y su entorno", afirmó Ochoa. "Wanda compró varios pasajes a nombre de Elián y de la Mafilia, que es el entorno de L-Gante, con la tarjeta de Mauro", aseguró después.

A su vez expuso la difícil situación de Nara de cara a su emprendimiento de cosméticos. "Es una deuda total de 120.000 dólares. Le debe a proveedores, a empleados, y deuda de locales. Eso le llega a Mauro porque era el inversor principal", sostuvo el panelista. "Y después hay algo que se llama la IMU, que es un impuesto municipal en Italia, que Wanda hace rato no lo paga. Por ende, se lo podrían embargar", agregó.