Yanina Latorre dejó mudos a Migue Granados y sus secuaces: "No están acostumbrados a la honestidad brutal"

Las batallas de stream siguen al pie del cañón y, en las últimas horas Yanina Latorre destrozó de manera pasiva agresiva a Migue Granados y su equipo, defendiendo a Nico Occhiato tras quedarse sin la mitad de su plantel para el verano 2025.

Todo comenzó días atrás cuando varias figuras de Luzu Tv anunciaron que se mudaban a Olga, el canal con el que compiten. Entre ellos, Nacho Elizalde conducirá un programa de música junto a Paula Chávez: un formato similar a Algo de Música, espacio que tenía a las 19 horas los días martes y jueves. Quienes también decidieron trasladar el formato fue Tarde de Tertulia, compuesto por Marti Benza y sus amigos.

Nico Occhiato produce y Migue Granados se lleva sus ideas y sus figuras.

Hay quienes defienden a la productora de Nico Occhiato y tildan de "traidores" a los que eligieron una mejor paga. De éste lado del conflicto se encuentra Yanina Latorre que además chicaneó en pleno vivo a Granados. La angelita visitó Soñé que Volaba e increpó a quien dirige el stream para que hablase de la competencia que existe entre canales: en ese momento, el humorista explicó que si bien van a tener a algunos influencers que antes trabajaban para el oriundo de Luzuriaga, el público al que apuntan es "distinto".

Más rápida que nunca, la panelista redobló la apuesta: " Otro público pero te los trajiste a todos ", por lo que el actor contestó: "Bueno pará flaca, todos no. Son dos".

En la mesa también se encontraba Nati Jota, quien fue parte de "Nadie Dice Nada" desde sus comienzos cuando emitían cada uno desde sus casas, por lo que la audiencia se mantuvo atenta a las caras que realizó durante la charla.

Jota y Granados trataron de defender a su equipo, pero fueron derrotados por la lengua de Yanina: "Está bien que se los traigan. Yo también iría a robarle al mejor ", dijo de manera pasiva agresiva. Éste comentario se empareja con los fanáticos que en la plataforma X, catalogaron a Occhiato como el productor de "dos canales de stream" ya que él tiene las ideas y su competidor se las roba.

Esto no quedó ahí: en su propio programa de radio Latorre ahondó en su defensa: "En su momento dije que era el mejor Luzu y los dejé medio turulecos ", comenzó sobre su participación en Olga y continuó: " Y por algo les fueron a sacar la gente, sino hubieras contratado a otra gente".