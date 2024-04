Alfa, contra las cuerdas: le robó las llaves del auto a una mujer, la empujó, se fugó y fue allanado

Desde que Walter "Alfa" Santiago se volvió famoso a raíz de su participación en Gran Hermano 2023, la palabra "polémico" es la que más lo define debido a los comentarios machistas que suele hacer, las actitudes que tiene frente a los medios y, sobre todo, la forma violenta que tiene de actuar cuando algo lo incómoda o simplemente no le gusta. Ahora, el ex "hermanito" volvió a robarse las miradas a causa de otro escándalo: fue allanado por robo.

Alfa reingresó a la casa de Gran Hermano para desestabilizar a Furia.

Fue en LAM, programa que conduce Ángel De Brito, donde dieron la información certera del hecho que involucra al ex Gran Hermano: el 25 de marzo de éste mismo año le robó las llaves del auto a una mujer, quien decidió presentarse en la comisaria y denunciarlo por "hurto". Por este motivo, llegó a su domicilio una orden de allanamiento.

Más allá de que lo más importante y peligroso de la cuestión fue que le robó las llaves del vehículo a una mujer -cuya identidad se mantiene en reserva debido a que le "teme a los medios de comunicación"-, hubo otra actitud que dejó mal parado a Alfa y se agregó a la denuncia: después del robo, empujó a la víctima, se subió a su reconocido auto marca BMW y se dio a la fuga.

Esto mismo fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM. "Esto empezó hace un mes, el 25 de marzo. Le robó unas llaves de un auto a una persona y en medio de ese robo, empujó a la mujer en cuestión y se dio a la fuga. Ella no quiere salir a dar declaraciones porque tiene miedo, eso es lo que nos expresó: por temor a lo mediático. No es que le tenga miedo a él. De hecho, toma la decisión de hacer la denuncia pero no está tranquila por lo que significa el personaje de Alfa", detalló.

Alfa dentro del confesionario de Gran Hermano.

Luego, el panelista contó cómo fue el momento del hecho: "Cerca de las 18 horas, la denunciante estaba a bordo de su auto cuando repentinamente impactó de frente con un vehículo color gris marca BMW, auto que todos conocemos porque es el que Alfa muestra en todos lados y tras eso, él salió muy ofuscado directo al ataque y reclamo para echarle la culpa a ella del incidente".

Y continuó: "Cuando él se le acerca, ella hace unos mil metros y luego decide detener el auto, y Alfa que la persiguió, la confrontó nuevamente, a viva voz diciéndole: 'Te vas a arrepentir'. Acto siguiente, él le toma las llaves del auto por la fuerza, la empuja, se sube a su vehículo y acelera a más no poder para darse a la fuga".

Alfa fue denunciado por haber robado las llaves de un auto.

Tras la denuncia, se pidió una orden de allanamiento que se hizo efectiva en la noche del martes y Ochoa confirmó que las llaves no aparecieron. "El personal policial procedió a hacer efectiva la orden de allanamiento en el domicilio y en los elementos incautados dice que no se encontró nada", reveló.

Y sumó: "La denunciante sigue sin las llaves. Es más, ella aclara en la denuncia, que parte de ese juego que se rompe era el único que tenía. Ella textualmente me pone: 'la pase horrible. Él es muy violento, estoy con psicóloga y pase unos días sin salir de mi casa". Al ser consultado por este tema, Alfa se enojó y terminó diciendo barbaridades a los gritos, pidiéndole al periodista que se encontraba en ese momento junto a él que "elimine la nota" y que "no salga en la televisión".

Robó y empujó a la víctima: Alfa se encuentra contra las cuerdas.

Cuando las cámaras de LAM lo interceptaron, el cronista le preguntó al ex Gran Hermano si había estado detenido, ya que esa era una de las versiones que circularon en las últimas horas. "No, no estuve detenido ni nada, no. De eso no quiero hablar. No tengo que aclarar nada y no quiero que nada de todo esto salga al aire", fue la respuesta del ex panelista de "La Peña del Morfi"

Enojado, se dirigió hacia su vehículo BMW, con el mismo que protagonizó el incidente, y ante la insistencia del periodista, retrucó: "No quiero que saques nada de todo esto en la televisión. No te podes meter en estas cosas sin preguntar. No hay ninguna denuncia ni nada. Te prohíbo que saques todo esto al aire. Te lo estoy prohibiendo".

Si bien el periodista intentó explicarle que sólo buscaba contar su versión de los hechos, Alfa continuó enojado y tapando con una mano la cámara y con la otra el micrófono, agregó: "Vos no tenés idea qué me pasó ni que me pasa. Si vos grabas esto, no lo saques al aire" y cerró la puerta del auto en la cara del movilero con mucha fuerza.

Alfa mostró una actitud sumamente violenta contra la víctima y el periodista de LAM

Pero cuando la noticia se replicó en la pantalla de América TV, el propio Alfa se contactó con Fede Bongiorno, también panelista del ciclo, y le envió una nota de voz contándole cómo fue la secuencia y aclarando que incidente ocurrió el mismo día que volvía a ingresar a la casa de Gran Hermano por una semana. "Estoy cenando acá en Nordelta y me llama mi hija para preguntarme por el título que ponen. En ningún momento estuve detenido. ¿Sabés que paso? El día que entré a Gran Hermano, una mujer venía en contramano sin cédula verde, registro ni nada y le pegó a uno de los Mercedes míos", indicó su versión sobre los hechos.

Finalmente, aseguró que todo esto que le sucedió y lo que le está pasando se debe a su condición de "famoso". "Entonces, tienen pánico al reclamo y como ven que yo soy conocido o soy famoso piensan que pueden hacer algo pero no es nada más que eso", cerró.