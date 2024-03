Vasos voladores y una frase machirula: el video donde se ve por qué el Turco García se peleó en su propio stream

La semana anterior se volvió viral un video de apenas pocos segundos en los cuales se vía un enfrentamiento a las piñas entre el ex futbolista de Racing Club, Claudio "El Turco" García y Ricardo "Taty" Chao, un fanático de la Academia, ex barra del club y dueño de un local de venta de camisetas de fútbol nuevas, usadas e históricas.

En ese momento poco se habló de por qué se llegó a ese desenlace, pero con el correr de los días se supo la verdad: cómo pasaron de comer asado a terminar agarrándose a las trompadas.

De amigos a enemigos: "El Turco" García y un abrazo con el hombre que golpeó en el video viral.

Al día siguiente de aquella cena, Luquitas Rodríguez y Martín Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu", que habían estado presentes en el momento de los hechos, lo hablaron en sus respectivas redes y contaron cómo había sido la situación particular, pero no el desenlace. Vasos voladores, una gaseosa de pomelo tirada y un agarrón delante del streamer Rodríguez fue lo que pudieron adelantar.

La situación quedó registrada en un vivo de Instagram en donde transmitían "Lo del Turco", un stream que protagoniza la gloria del equipo de Avellaneda con todas sus anécdotas e historia viva del fútbol de los 80 y los 90. Sin recortes ni detalles, se vio con claridad cuál fue el puntapié de esa feroz interna.

Todo comenzó por una situación extremadamente machista por parte del dueño de "Camisetas Nani", que hizo sacar de los cabales a García. Es que, mientras hablaban de la historia del fútbol, los mundiales y haciendo mención a la Selección Argentina, el vendedor de indumentaria empezó a destratar a la esposa del delantero, Mariela Prieto, asegurando que todo lo que decía era "mentira" o "mal dicho" o que "no sabía nada". En varias ocasiones, le gritó: "Turco, regalale libros de fútbol a tu mujer".

El Turco García se agarró a las trompadas para defender a su esposa Mariela Prieto.

Lejos de achicarse, Prieto siguió hablando y hasta comenzó a preguntarle a otras personas que estaban en la mesa qué habían hecho en esa época y qué hacían de su vida. Pero, sin margen de ubicarse ni dejar de faltarle el respeto, el dueño de "Camisetas Ladri", cómo se le dice en las redes sociales, atinó a callarla gritando a los cuatro vientos: "Amigo, hace unas preguntas pelotudas...".

Jesús, un invitado de la mesa, intentó calmar los aires y los tonos elevados que estaba teniendo Chao contra la esposa del Turco, pero volvió a desbarrancar completamente haciendo que la cena culmine de la peor manera: piñas voladoras, vasos revoleados, gaseosas por el piso e invitados separándolos.

Prieto en ese momento se levantó de su silla y le dijo: "Vos callate y no te hagas el gracioso. Te voy a decir algo, hoy te estás pasando de la raya". Sin ningún tipo de piedad y con una frase y tono totalmente fuera de lugar, Chao, con respecto a Jesús, gritó: "Le quiere cog... a la mujer, este hijo de pu...".

Esa frase totalmente descarada, machista y desubicada fue la gota que rebalsó el vaso para que el ex futbolista de Racing se levantara de su asiento y lo ubique con tan sólo pocas palabras: "Tati te fuiste al carajo. Sos un desubicado. No te zarpes". Seguido a eso, Chao se acercó a García para dialogar pero, el Turco respondió con un empujón.

El vendedor de camisetas se posicionó rápidamente con las dos manos en guardia cuando sabía que se venía la pelea. García lo empujó, un tercero se metió a separar y ahí mismo fue el momento en que voló el primer cachetazo del ex delantero. Tras eso, el dueño de Camisetas Nani respondió con dos golpes rápidos que no llegaron a impactar al Turco, que dio un nuevo golpe y finalmente los separaron. "Es una locura", se escuchaba que decían los presentes en la mesa. Por su parte, Luquitas Rodríguez que era el que más cerca de la escena estaba, atinó a irse rápidamente para no recibir ningún golpe por encima de él.