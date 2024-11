Violencia de género, desalojo y el robo de US$ 70 mil: "Las cosas entre Wanda e Icardi se fueron de las manos"

El vínculo que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi está pasando por su peor momento: la mediática presentó el miércoles dos denuncias contra el futbolista, una para que desaloje el departamento que ambos comparten en el Chateau Libertador y otra por violencia de género en medio del proceso de divorcio que iniciaron. Durante la tarde, el personal de la Comisaría 13B notifico al rosarino de la denuncia realizada por la mamá de sus hijas y que fue radicada en el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo ordenado por la justicia, el futbolista deberá: "1) abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara; 2) disponer el reingreso de ella a su domicilio de Avenida del Libertador 7.050; 3) Convocarlo a la audiencia del día 15 a las 10". Por otra parte, trascendió que se realizó otra denuncia por violencia de género, que ocurrió durante el segundo intento de la conductora de Bake Off para ingresar a su vivienda.

De acuerdo a lo informado en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, fue Ana Rosenfeld -en su rol de representante legal de Wanda- la que elevó el pedido a las autoridades "para que Mauro se retire del departamento". "Es de ambos, es la casa familiar", aclaró De Brito. "Cuando Wanda vuelve de aeroparque, va al Chateau Libertador, se apersona en su departamento y Mauro no la deja entrar. Ese es el momento donde hubo gritos. Wanda se va con L-Gante y termina yéndose a Nordelta. A la tarde, elevaron una primera denuncia contra Mauro Icardi por ´atentado y resistencia a la autoridad´", detalló Pepe Ochoa.

Con la denuncia de Wanda en la mano, el panelista contó que Wanda intentó "un segundo reingreso" a su departamento en el edificio ubicado en Núñez y remarcó que en ese momento "las cosas se fueron de las manos". "Y acá es donde entra la violencia de género. La segunda denuncia está caratulada como violencia de género, que ingresó después, y dice lo siguiente: ´Se toma conocimiento mediante la carta SAE que el femenino doctor Ana Rosenfeld refiere que la señora Wanda Nara estaría recibiendo violencia de género por parte del señor Mauro Icardi. Tendría una orden de desalojo, que es la que ya habían pedido, para que se retire del domicilio´", detalló.

Según Ochoa, una cámara de seguridad habría tomado el momento en el que Mauro "se violentó con Wanda". "Todo esto básicamente para poder eventualmente desalojar a Mauro. No sabemos si fue un zamarreo, un empujón, no sabemos. Lo que sí tengo entendido es que ya está trabajando la policía con respecto a esto. Yo sé que Mauro vino a llevarse a las hijas. Entiendo que tiene un tema también de tenencia que me lo acaban de confirmar. Mauro va por la tenencia de las hijas", reveló el panelista, quien más tarde también agregó que la empresaria habría agregado una tercera denuncia por robo. "Denuncia que Icardi le afanó 70 mil dólares", cerró.

Quien dio más detalles de lo ocurrido fue el periodista de espectáculos, Gustavo Méndez. "El día que llegó Wanda Nara de Brasil, ese fin de semana de amor con L-Gante, tuvieron una fuerte discusión, ella subió para ver a las hijas, las hijas estaban durmiendo, los hijos también, y tuvieron una discusión muy fuerte, breve pero fuerte, donde Mauro Icardi no quería que se vayan", comenzó. Luego explicó cómo fue el actuar del futbolista del Galastaray: "Estaban en una habitación, cuando alguien quiere que no se vayan, interponen tu camino, o esconde la llave, o te encierra, pasó una situación más o menos así. Ella agarró sus cosas, pudo zafar e irse".

Tras vivir esta difícil situación con el padre de sus hijas, Wanda tomó la decisión de mudarse junto a L-Gante, a su propiedad en Nordelta, para mayor seguridad y contención. "Así como Wanda fue un estandarte y apoyo incondicional para L-Gante antes de la sentencia y durante todo el juicio, bueno en este momento lo está haciendo L-Gante para ella", contó Mendez. "Un dato más, se cruzaron a Mauro ojeroso, demacrado", revelando que su fuente fue la misma que dio a conocer la foto de Icardi y Wanda discutiendo fuera del Chateau Libertador.

Según el periodista, Mauro llegó al país con intenciones de quedarse durante la recuperación de su lesión y reconquistar a la "Bad Bitch". El futbolista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha y planearía operársela en Argentina. "Hoy conté que esta situación violenta que tuvo Wanda con Icardi no es la primera. Él se quedó con los pasaportes y no le daba los pasaportes de ella y a los hijos para que pueda volver a la Argentina, así que está heavy la cosa", recordó. Y sentenció: "Mauro no se pronunció, por eso también Wanda necesita a L-Gante que esté ahí con él en Santa Bárbara".