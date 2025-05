Violencia y homofobia: la China Suárez apuntó contra un supuesto abogado de Wanda Nara

Las polémicas del WandaGate no quedaron en una noche de martes en Turquía. Este miércoles 21 de mayo, el escándalo siguió tomando fuerza. Aunque fue la China Suárez quien decidió romper el silencio y dar detalles de su vínculo con Mauro Icardi, Wanda Nara optó por no hablar públicamente. Sin embargo, su entorno sí lo hizo: uno de sus abogados salió al cruce con un mensaje violento dirigido a la actriz.

Luego de contar que sus hijos no llaman "papá" a Icardi y que no interfiere en la revinculación de su pareja con Francesca e Isabella, hijas que el futbolista tuvo con Wanda, la ex Casi Ángeles volvió a pronunciarse en sus historias de Instagram. Esta vez, para exponer los mensajes que recibe por parte del equipo legal que asesora a la mediática.

China Suárez disfruta de Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi

Según Suárez, uno de los agresores fue Guillermo Gastón López, quien se presenta como abogado y formaría parte del estudio jurídico de Nicolás Payarola: "¿Sabías que... va a ser terrible p... no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil", habría escrito en respuesta a un video de la actriz junto a su hijo menor, Amancio Vicuña.

La China no sólo expuso al abogado —quien tras la denuncia cerró su cuenta de Instagram— sino que además respondió con contundencia: "Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza cómo alguien puede destilar odio contra un niño", expresó junto a la captura del mensaje recibido.

La China Suárez expuso los violentos mensajes del supuesto abogado de Wanda Nara

Además, dejó en claro que en su hogar no existen tabúes sobre la orientación sexual: "Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana será abrazada con todo el amor del mundo. Sí, amor: eso que tanto te falta a vos, Guillermo".

En otra historia, la actriz cuestionó la habilitación del supuesto abogado: "Es abogado, homofóbico, misógino. Quisimos denunciarlo con mis abogados pero no tiene matrícula", escribió acompañando sus dichos con una imagen del rostro del agresor.

La respuesta del estudio jurídico

Tras la viralización de los mensajes atribuidos a Guillermo Gastón López, el estudio jurídico de Nicolás Payarola publicó un comunicado en Instagram para despegarse del escándalo: "Desde nuestro estudio jurídico queremos manifestar de manera categórica que no tenemos relación alguna con las publicaciones que han circulado recientemente y que podrían afectar la imagen de terceras personas", comienza el comunicado.

El estudio de Nicolás Payarola respondió ante las acusaciones de la China Suárez

"Negamos enfáticamente que dichos contenidos hayan sido realizados, promovidos o avalados por cualquier miembro de este equipo legal. Nuestro compromiso con la ética profesional y el respeto a la dignidad de todas las personas es absoluto", continúa el escrito. Además, aseguraron: "Nos oponemos firmemente a cualquier tipo de agresión, hostigamiento o difamación, tanto en el ámbito público como en las redes sociales. Esta postura no solo responde a nuestros valores, sino también a nuestra experiencia profesional".

El comunicado cierra con una reflexión sobre el contexto actual: "Nuestro estudio jurídico ha sido en reiteradas ocasiones blanco de ataques y publicaciones agraviantes. Por ello, comprendemos profundamente el impacto que estos actos pueden tener. Reafirmamos que nuestra labor se basa en el ejercicio responsable del derecho y en la construcción de un debate jurídico respetuoso y fundado, siempre alejados de conductas que promuevan la violencia verbal o simbólica".