Viviana Canosa denunció que Milei la censuró y Yanina Latorre aclaró: "Majul y LN+ son más papistas que el Papa"

A mediados del 2022, Viviana Canosa recurría a sus redes sociales para contar públicamente que había decidido abandonar el Grupo América por la falta de libertad de expresión en el canal manejado por Daniel Vila y compañía. Esto, escándalo de por medio, la llevó a mudarse a la pantalla de LN+, donde terminó siendo desvinculada de la tras una tirante negociación con las autoridades del canal. En aquella oportunidad había trascendido que la periodista le había pedido a Juan Cruz Ávila, responsable de la señal de noticias privada, un cambio de horario ya que no quería seguir cubriendo la franja de las 23 y quería pasar a las 22, aprovechando que Alfredo Leuco iba a dejar por entonces su ciclo diario para pasar a uno semanal. Pero Ávila se negó a cumplir el deseo de la conductora, lo que provocó su abrupta salida de la señal.

En aquella oportunidad, Canosa dijo no haberse sentido "valorada" en LN+ y "cuidada por la televisión". Pero este último fin de semana, la conductora reapareció en su nuevo programa en Radio Rivadavia y realizó un editorial titulado "Libertad de expresión", contando lo que, según ella, fue una clara censura en su contra por haberse peleado con el presidente Javier Milei. "Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una 'periodista amiga' a que pidan mi cabeza en La Nación+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión", denunció abiertamente Canosa.

Vale remarcar que la relación entre Milei y Canosa no siempre fue tan distante. Y de hecho hubo un tiempo donde el líder de La Libertad Avanza (LLA) y la conductora eran como "carne y uña", hasta el punto de que ella fue una de las primeras en manifestarle públicamente su apoyo al libertario. Pero aquel vínculo se quebró en julio del año pasado, cuando la periodista acusó al mandatario de venderle lugares en sus listas a candidatos de Massa. "El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", señalo Viviana.

En su descargo, la periodista contó que el quiebre con Milei "fue cuando en plena campaña denuncié la venta de candidaturas a la gente de Massa y ahí me convertí en su enemiga". "Esa noche solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino", dijo y sumó: "Yo me fui de vacaciones con trabajo y diez días antes de arrancar me avisan que no vuelvo a la tele. El presidente lo hizo: al mes de asumir me sacó mis dos trabajos". De acuerdo con sus dichos, el propio Ávila le advirtió que Milei no la quería en pantalla: "El gerente de La Nación+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal".

Según sus dichos, desde LN+ le aseguraron que eso no iba a ocurrir. "Pero pasó", añadió. Además, tuvo fuertes palabras para con Luis Majul, quien también la apartó de El Observador ."Primero Majul (quien maneja El Observador) a mediados de diciembre me dijo que no podía cumplir lo que me había prometido, un cambio de horario, y me dejó sin radio. Yo ya había viajado a Punta del Este. No sé qué favores habrán pagado para hacer rodar mi cabeza", denunció. Finalmente, Canosa ironizó: "Lo loco es que yo pensé que si ganaba Sergio Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó Milei".

Consultada al respecto, Yanina Latorre, quien compartía los pases con Canosa en El observador, dio su opinión y resaltó que el Presidente no fue quien pidió que la apartaran de sus respectivos trabajos, sino que esto fue obra de las autoridades de LN+ y del propio Majul porque son "más papistas que el Papa". "Está enojada con Majul. Nosotros fuimos a Punta del Este a presentar la radio juntas. Al final ninguna de las dos trabajó en la radio en el verano. Lo mío ya sabía. Menos mal que no lo hizo, porque eso que hicieron en Punta del Este fue malísimo para mí. Y terminó no trabajando. A ver, ella dijo que la echó al gobierno", dijo la panelista.

Javier Milei y Viviana Canosa

Y sentenció en Bondi TV, el ciclo de streaming conducido por Ángel de Brito: "Yo creo que sí, ella se va porque se puso en contra de Milei. Pero no creo que haya sido ni Milei ni el gobierno. Fueron ellos, que son más papistas que el Papa. Yo creo que son papistas. La Nación está totalmente alineada y ella se puso muy en contra del gobierno en una radio donde claramente están a favor del gobierno. Yo igual de Milei digo lo que pienso, de Yuyito (Amalia González, la actual pareja del presidente) digo lo que pienso. Yo no lo voté. Yo me acuerdo que cuando se separó Fátima de Milei, se lo dije a Majul en el pase y me dijo ´yo de esos temas no hablo".