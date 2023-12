¡Wanda conducción! El nuevo millonario negocio que firmó gracias al affaire de Icardi

Si hay una persona que sabe aprovechar el marketing y las estrategias para promocionarse a ella misma como figura o también como emprendedora y empresaria es justamente Wanda Nara. Es que desde que pasó la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, que la modelo decidió hacer de su mal momento, un negocio: entrevistas con cobros millonarios, publicidades y sus redes se convirtieron en la vida misma.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace poco menos de un mes, Wanda estrenó su primera canción como cantante solista y en la misma dice una frase que podría definir su vida completa: "Lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo". ¿A qué viene? Cada vez que la empresaria se propone algo, gasta absolutamente todas las posibilidades habidas y por haber para poder llegar a ese punto.

Desde que ella misma hizo público el "Icardi-gate", en los medios de comunicación y las redes sociales sólo se hablaba sobre la infidelidad del futbolista y a la vez todos estaban pendientes de lo que subía cada uno a sus redes a ver si la hermana de Zaira Nara rompía el silencio. ¿Cuál fue su primera decisión? Por fuera de hacerle firmar un contrato en el que le "entregaba" todos los bienes gananciales a cambio de una reconciliación, la ex modelo aprovechó para publicitar su marca de maquillajes.

A la vez, se aprovechó de esa situación para brindar entrevistas que fueron exclusivamente pagas. ¿Por qué? Es que claro, si la palabra más buscada era la de Wanda, debido a que sólo se había expresado a través de sus redes sociales con tweets que luego se encargó de eliminar, la modelo no esquivó el negocio y nuevamente apuntó a llenar su billetera en base a la desgracia.

wanda-nara-masterchef

En aquel momento, Wanda había grabado en París una entrevista con Susana Giménez en la cual prometía romper el silencio y contar cómo se sentía por la infidelidad, de qué manera la había afectado y en qué situación se encontraban en aquel momento con Icardi. Sin embargo, nada es gratis en la vida y para eso, cobró aproximadamente 50 mil dólares.

Lo peor de todo es que en esa misma entrevista, Wanda desilusionó a sus fans. No dio detalles, optó por no referirse a la ex Casi Ángeles y dejó a todos con ganas de más, en especial a los productores de Giménez. Es por eso que, meses más tarde, el prestigioso canal italiano "Rai" la convocó para conversar sobre lo mismo y la modelo volvió a poner un valor que obviamente cobró: 30 mil euros.

Cuando parecía que en nada más podía facturar a través del Icardi-gate y su mal momento, después de haber cobrado 80 mil dólares por dos notas y de hacer marketing gratis en sus redes sociales con su marca de maquillaje, llegó un nuevo ítem para sumar a la lista: una publicidad de joyas y diamantes para una marca de Turquía en donde el foco de la venta es el amor de ella con el jugador del Galatasaray.

Wanda Nara le brindó una entrevista a Susana Giménez por el Icardi-gate.

Así es como lo dio a conocer mediante su cuenta de Instagram en donde mostró cómo filmarían su "película de amor". Claro está que en la misma no hablan de infidelidades, ni de las separaciones que tuvieron ni mucho menos de su affaire con L-Gante, pero sí hacen mención y demuestran el amor que se tienen el uno con el otro desde que se produjo la famosa segunda "icardeada".

El video está realizado como si fuese una típica película de Disney, en donde ambos se encuentran mirando el anochecer desde su salón de bodas, y en el mismo se ven fuegos artificiales de color rojo que algunos hasta marcan la forma de un corazón. En aquel momento, ambos se miran, en las horas previas al casamiento, y se muestran las joyas de la marca a la cual le harán la publicidad. "Nuestra película de amor en Turquía", fue lo que escribieron ambos en la publicación.

No obstante, aquella publicidad de joyas que seguramente los hará facturar miles y miles de euros, también demostró tener otros gastos extras de los cuales se ocupó justamente esa misma marca que los tendrá a ambos como caras principales de sus ventas.

Wanda aprovechó y mostró el proceso de cómo crearon la publicidad desde el comienzo hasta el final. En un principio, la marca los alojó en un lujoso hotel con vista a la ciudad de Turquía tanto para ellos dos como para los cuatro hijos con los que conviven. En uno de los videos se pudieron ver las camas extremadamente grandes, sillones, ventanales y diferentes lujos multimillonarios.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Además de eso, toda la familia debió vivir en un día de spa para prepararse a realizar lo que sería su "Película de amor". Las hijas, Francesca e Isabella pasaron por la peluquería y maquilladora, mientras que los varones se vistieron con traje negro, camisa blanca y zapatillas del mismo color que la indumentaria del torso como para estar combinados. De hecho, ellos también tuvieron una habitación lujosa en ese hotel.

Una alfombra roja de por medio, carteles gigantes con la cara de los dos, cientas de personas esperándolos, una cantidad extrema de fotógrafos y un contrato firmado fue lo que sucedió en el correr del día para comenzar con la publicidad de las joyas. Seguido a eso, también se realizó un evento en un salón de fiestas con una banda musical en vivo y nuevamente sus rostros como protagonistas en todos los lugares habidos y por haber.