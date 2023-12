¿En qué quedamos? La versión de Cande Tinelli sobre el papelón con Coti en España

Paseando por las frías calles de España, Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron ir a un restaurante en Madrid a cenar y resguardarse del frío cuando un comensal que estaba en una mesa cercana a ellos aseguró que se fueron sin pagar y generó un revuelo en todo el local.

La hija de Marcelo Tinelli contó a través de sus historias de Instagram la desagradable situación que tuvo que vivir a raíz de esta acusación y dio su punto de vista al respecto, intentando defenderse del hate alrededor del relato del comensal. "Esto no es así, no mientan. Estábamos hace menos de una hora sentados, nos pedimos dos entradas y cuando estábamos intentando pedir la tercera, un señor enojado nos dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantó todo", explicó la influencer.

Cande Tinelli y Coti sufrieron una agresión en un restaurante

"Teníamos las dos últimas copas, y le dijimos que esas no las cobrara porque nos trajo la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras", intentó expresar Candelaria, justificando porqué no había pagado las dos últimas bebidas que le pidió al mozo antes de que la invitaran a retirarse.

Sin embargo y harta de tener que aguantar tanto hate, la hija de Tinelli insistió: "Si hay algo que no somos es ratas, pagamos todo. Sólo pido que me traten bien. El señor fue muy violento y nos maltrató. Antes maltrató a una señora con un bebé, que entró sin antes avisar en la entrada. Desagradable el señor".

"Le hablamos con educación y nos terminó agrediendo. Después vino otro señor muy agresivo diciendo 'se tienen que ir'. Pagamos sin problema", aseguró la cantante, que en ese momento se encontraba acompañada de su novio Coti.

Cande y Coti

Sin poder soltar la acusación del comensal y con bronca de la situación que vivió horas antes en el restaurante de Madrid, Cande insistió: "Si hay algo que soy es educada. Soy extremadamente respetuosa. No me gusta que me falten el respeto, por eso lo exijo. Salir a comer es un momento para disfrutar y no fue lo que pasó este día, por eso quería viralizarlo, no hay que permitir eso bajo ningún aspecto".

Antes de que viralizara su descargo de lo ocurrido, la influencer había informado en sus redes sociales que el restaurante al que concurrió tenía un pésimo servicio y expuso haber sido echada del lugar aunque se encontraba consumiendo en una mesa. "Me tienen podrida estos lugares berretas que flashean estrellas michelin. No vengan. Empezamos a vitalizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero", dijo enojada.