Wanda le pegó en el piso a "La Joaqui": la venganza de la Bad Bitch, tras los cruces en Masterchef

Pasaron nueve meses desde que los rumores de un furioso cruce entre Wanda Nara y "La Joaqui" paralizaron las grabaciones de Masterchef. El reality de cocina se encontraba en uno de sus mejores momentos de audiencia, pero el interés de sus seguidores pasaba más por las internas y los romances entre participantes, que por sus respectivas habilidades culinarias.

La conductora y una de las participantes más queridas se pelearon en el set por las indirectas que la cantante realizó sobre los presuntos mensajes que Nara le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de Valu Cervantes, quien se estaba por despedir del reality para regresar junto a su pareja y sus dos hijos a Inglaterra.

Luck Ra se cansó de las acusaciones de La Joaqui

Aunque después intentaron desmentir los rumores e incluso se animaron a dar notas juntas, lo cierto es que el vínculo entre la cantante y la conductora no se habría recuperado en absoluto. Basta sólo analizar cuáles son los dos primeros confirmados de la edición que comenzará a grabarse en los próximos meses y que reemplazará a Gran Hermano en la grilla de Telefe.

A la presencia de L-Gante -ex de Nara- se le suma en las últimas horas un fuerte rumor: Luck Ra, quien aún surfea las esquirlas de su mediática separación de "La Joaqui", también formaría parte de los convocados para la próxima edición de famosos.

Cabe recordar que si bien ambas se encargaron de minimizar la pelea, fue el propio Maxi López quien no sólo confirmó en el ciclo Sálvese quien pueda la situación, sino que además le reveló a Yanina Latorre su rol como mediador durante el conflictivo rodaje.

La confesión de Maxi López sobre la feroz pelea entre Wanda y La Joaqui en Masterchef

Yanina Latorre: "¿El lío es posta? De cuando ' La Joaqui ' salió en defensa de Valu Cervantes ".

"¿El lío es posta? De cuando ' ' salió en defensa de ". Maxi López: "Yo medié".

"Yo medié". Yanina Latorre: "Ah, es verdad lo que contó Majo ( Martino , una de las panelistas del programa). ¿Qué le dijiste a Wanda ?".

"Ah, es verdad lo que contó ( , una de las panelistas del programa). ¿Qué le dijiste a ?". Maxi López: "A todos, porque si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre mediador. Uno se puede equivocar, puede decir una cosa; puede decir otra... no me parece bueno".

"A todos, porque si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre mediador. Uno se puede equivocar, puede decir una cosa; puede decir otra... no me parece bueno". Yanina Latorre: "O sea que están peleadas".

"O sea que están peleadas". Maxi López: "No creo que estén peleadas".

Los otros famosos en el radar de Telefe para encender las cocinas de Wanda

Además de Luck Ra y L-Gante, las autoridades del canal y la conductora pusieron el foco en perfiles cargados de picante. ¿Una que podría volver, pero ahora como participante y no invitada? Nada más y nada menos que Yanina Latorre.

A la ex Angelita se le sumarían Lizy Tagliani, Débora Nishimoto, Topa; Julieta Poggio (una de las influencers de moda preferidas por Nara) y Pablo Giralt, periodista y relator deportivo que participó de la cobertura del Mundial 2026 del canal.