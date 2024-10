"¡No me lo sienten acá!": Susana y Mirtha se alinearon con "Pampita" y van contra Moritán

Del cielo al infierno mediático, en cuestión de días. Roberto García Moritán atraviesa su peor momento -al menos en lo que a imagen pública respecta-, después de que se hiciera pública su controvertida separación de Carolina "Pampita" Ardohain.

Además de las presiones que recibe a diario desde el Gobierno porteño para avanzar con un pedido de licencia que culmine con su posterior renuncia, el ex empresario gastronómico sufre la soltada de mano de la mayoría de los famosos con los que buscó codearse a través de su relación con la modelo.

La primera en marcar posición fue Susana Giménez. Mientras sus productores negociaban en secreto un mano a mano con "Pampita" para que rompiera el silencio en su living, la diva de los teléfonos se expresó en contra de García Moritán y hasta lo comparó con su ex marido, Huberto Roviralta, de quien se divorció en 1998 y a quien le tuvo pagar 10 millones de dólares de su patrimonio.

El casamiento de Susana Giménez y Roviralta

"Nunca me sorprenden las separaciones", respondió la diva, quien fue interceptada por los periodistas que esperaban en el aeropuerto a la propia Ardohain. Consultada por la comparación que comenzó a circular en redes sociales entre el político y su ex marido, la conductora no titubeó: "Sí, yo también los comparé. ¡Porque no ponía un mango!".

Al desaire público de Giménez se le sumó el desplante que recibió el martes por la noche por parte de Mirtha Legrand. Todo sucedió en el exclusivo hotel Marriot, en el marco de la cena anual "Argentina, la sangre nos une" a beneficio de la Fundación Hematológica Sarmiento.

Como madrina de la fundación, la "Chiqui" fue la invitada principal del evento y ocupó la mesa central del salón. "Es un evento para difundir el tema de la donación de sangre. En ese momento apareció García Moritán, alegando que estaba trabajando en calidad de funcionario y cuando llega, algunos me dicen de manera inesperada al evento, fue recibido por la organización", consignó el periodista Gustavo Descalzi, presente durante la gala.

Mirtha Legrand le negó el saludo (y la foto) a García Moritán en una gala

La diva llegó después que el flamante ex marido de "Pampita" y desde su entorno se ocuparon de blindarla. "Algunas personas allegadas a Mirtha creyeron leer que García Moritán buscaba una oportunidad para sacarse una foto con Mirtha. Le dijeron: 'Está Moritán y te quiere saludar'. Lo primero que dijo fue: 'No lo sienten en mi mesa'".

En efecto, García Moritán participó de la gala, se sacó una foto en soledad en la alfombra roja y se fue con las manos vacías. Y, al parecer, perdió cualquier posibilidad de ser invitado al programa de la conductora, pero no sólo por el escándalo de corrupción y las infidelidades.

Roberto García Moritán y Mirtha Legrand en el back del programa de la "Chiqui"

"Cuando le empiezan a comentar lo de Moritán, ella habría dicho: 'Lo conozco bien. Sé muchas cosas de ese señor'. Recordemos que ese señor intentó anteriormente mezclarse en esa familia a través de Juana. Hubo un intento de acercamiento. No puedo asegurar que haya habido una relación, pero sí un intento", reveló el periodista.

En efecto, Viale habría sido una de las tantas famosas a las que el por entonces empresario gastronómico intentó acercarse para hacerse conocido y poder avanzar en el mundo de la política. ¡De la que te salvaste, Juanita!