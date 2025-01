Wanda Nara compartió capturas que prueban la sed de venganza de Mauro Icardi: "No voy a tener piedad"

Wanda Nara y Mauro Icardi no dan rienda suelta a su guerra judicial y mediática, todo el amor que hubo en algún momento entre los exes se esfumó con el correr del tiempo: mientras la conductora asegura recibir extorsiones por parte del futbolista, él rehace su vida con la China Suárez quien supo ser su amante, y pelean por una millonaria propiedad en Nordelta.

La Bad Bitch interrumpió la última transmisión de LAM con un llamado telefónico a Ángel de Brito: desde confirmar su affaire con el jugador senegalés Keita Baldé a exponer cada uno de los dichos de su ex marido acerca de la China Suárez, marcaron la entrevista en la que además aseguró que el delantero del Galatasaray le paga miles de dólares a periodistas para que saquen a la luz información que perjudica el nombre de la mediática.

" Voy a buscar a la más fácil de Argentina y te voy a destruir la vida", fue la promesa que habría realizado Icardi según los dichos de Wanda Nara. Tanto Yanina Latorre como Pepe Ochoa desmintieron los dichos de la conductora de Bake Off y compartieron documentos legales en los que se puede ver que fue propia decisión que dejó a sus hijas con el padre mientras ella trabaja en Uruguay. Sin embargo, no contaban con que la protagonista de la historia también tenga pruebas para respaldar sus palabras: "Ya se la devolveré donde más le duela. Que se siga creyendo viva, que me ningunea y me boludea, me ignora... ya tendré mi momento", se puede leer un mensaje de Mauro enviado a una persona del círculo íntimo de la modelo: "Ojalá las cosas terminen bien". Sin embargo, el deportista no compartió el mismo deseo: "No hay chance. Van a terminar para el ort* y no voy a tener piedad de nada ", respondió.

En su conversación con Ángel de Brito, la empresaria había confesado que su ex pareja habló con sus amigas y su hermana Zaira Nara, a quienes le juró que destruiría su imagen. Luego, Wanda compartió una segunda captura de pantalla, pero esta vez de una conversación que ella mantuvo con Icardi por WhatsApp: "Wandita cómo estás. Te acordás de la casa que te había mandado en la isla? Es para vos", reenvió estos mensajes a Mauro, que respondió: "Que bueno, comprátela. Si tanto te gusta comprátela".

Wanda Nara expone nuevas capturas de pantallas para destruir a Icardi

Esta conversación es clave para las abogadas de ambas partes, ya que una parte asegura que la casa en Nordelta es un bien ganancial mientras las letradas del futbolista juran que fue una propiedad adquirida solamente por él. El chat tuvo lugar el 30 de marzo del 2023, cuando la pareja todavía continuaba; esto desmiente los recientes dichos en Intrusos que confirmaban que la compra se había realizado hace pocos meses desde Turquía , país en el que juega el deportista.

Los chats estuvieron disponibles por pocos minutos en las historias de Instagram de Wanda Nara, quien luego se arrepintió y borró la publicación. Aunque la mediática haya eliminado el contenido, fue demasiado tarde y las screens se viralizaron con gran rapidez en las distintas redes sociales.