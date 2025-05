Wanda Nara queda expuesta: de su lujoso piso en Milán a la millonaria deuda a una empleada doméstica

Mientras Wanda Nara presume en redes sociales su lujosa vida en Milán, este miércoles la espera una audiencia cara a cara con su ex pareja, Mauro Icardi. En medio de una disputa judicial con el futbolista, la mediática enfrenta además un nuevo revés legal, esta vez con una ex empleada doméstica.

La conductora de MasterChef no solo atraviesa problemas legales con su ex marido, sino que también fue denunciada ante Defensa del Consumidor por una clienta de su marca de cosméticos, quien aseguró haber sido estafada por la empresaria. A este escándalo se suma otro: una demanda judicial por una deuda laboral vinculada a una exempleada que trabajó en su casa de Santa Bárbara durante el verano.

Wanda Nara y su perfume Leonessa

Se trata de Daiana Decastelli, quien se desempeñó como empleada doméstica en la residencia de Nara en Buenos Aires entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Según consta en el expediente, ambas firmaron un acuerdo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), donde Wanda se comprometía a pagar $15 millones en dos cuotas de $7,5 millones cada una. La primera debía abonarse dentro de las 48 horas posteriores a la homologación del convenio.

Sin embargo, ante el incumplimiento del pago, Decastelli presentó una demanda que incluye una "solicitud de ampliación de temeridad y malicia", lo que podría aumentar la cifra adeudada debido a intereses y costas procesales.

El navegador no soporta este contenido.

Desde Italia, donde se encuentra por motivos laborales y personales, la Bad Bitch respondió a las acusaciones asegurando que la mujer no trabajó para ella, sino para su ex marido, Maxi López: "La empleada era de Maxi, no era mía. Cuidaba a los varones cuando me separé y ellos iban a la casa de él", expresó en mensajes difundidos por distintos medios.

La empresaria cosmética explicó que, como López no tiene cuentas en Argentina, la demanda recae sobre ella. Además, sostuvo que el reclamo debería realizarse en Italia, ya que, según su versión, Decastelli trabajó en una propiedad alquilada por López en ese país.

El navegador no soporta este contenido.

Mientras tanto, en Argentina la acusan de adeudar $15 millones, y en Milán Wanda exhibe carteras de lujo, tragos con amigos y su exclusivo departamento. "Con una cartera Hermès te mantiene todo el circo de empleadas que tiene", opinó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde sugirió que la empresaria muestra una vida irreal en redes, ya que muchas de las marcas que luce no hacen canjes, como ella habría querido dar a entender.

Respecto a su residencia, en el programa detallaron: "El edificio se llama Giardini d'Inverno (Jardín de Invierno) y está ubicado en el barrio Porta Nuova", informó Majo Martino. "Es un barrio nuevo, similar a Puerto Madero, y está habitado por muchos jugadores de fútbol", añadió.

Wanda Nara se expresa antes de su audiencia con Mauro Icardi

Sobre el valor del departamento, Martino explicó: "Ella tiene el piso más exclusivo y más grande de todo el edificio. Está en el piso 15, tiene 400 metros cuadrados y está valuado en 8 millones de euros". Además, comentó que en Milán la mayoría de los edificios son antiguos y no cuentan con amenities, a diferencia de este moderno complejo.

A través de sus redes, Wanda compartió imágenes de su lujoso hogar: un amplio y luminoso living de estilo minimalista, con grandes sillones beige, televisor, mesas ratonas decoradas con libros, y enormes ventanales con cortinas blackout en gris claro, que permiten bloquear totalmente la luz, además de brindar aislamiento térmico y acústico.

coleccion @lacoste me encanta , gracias por tenerme @soyvickykru