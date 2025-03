Wanda Nara vs. la Justicia: acusa al defensor de menores de no proteger a sus hijos en la causa contra Icardi

La empresaria Wanda Nara emprendió una nueva iniciativa judicial en la causa por divorcio contra su ex pareja el futbolista Mauro Icardi, en la cual solicitó que se aparte al defensor de menores Marcelo Jalil por no haber "intervenido" a favor de sus tres hijos y dos hijas "en todas las actuaciones" hasta el momento. El pedido ya fue interpretado como un manotazo de ahogado a partir de que la ex de Maxi López rechazó todo lo que no le fue favorable.

La decisión de la parte patrocinada por Nicolás Payarola fue revelada por Ángel de Brito al aire de LAM, en América TV. "Acá tengo la solicitud para que aparten al defensor de menores, al doctor Jalil, Marcelo, pedido por Wanda Solange Nara", contó el conductor, quien completó que lo hacía "en representación" de su progenie.

"En todos los dictámenes del doctor Jalil en las presentes actuaciones y en las conexas, donde también se encuentra representado a las niñas, no ha intervenido en defensa de sus intereses", leyó De Brito. Más luego interpretó: "Lo acusan al defensor de menores de hacer mal su trabajo".

Según la denuncia de Nara, éste "no ha atendido ni instado en ninguna articulado ninguna acción para que las niñas accedan a terapias, como así tampoco se ha ponderado la escucha de sus deseos, ni se ha dado intervención a un equipo técnico especializado, ni tampoco ello ha sido sugerido".

Mauro Icardi y Wanda Nara con sus hijas.

"El defensor no ha dado intervención a órganos interdisciplinarios para realizar las evaluaciones psicológicas oportunas que resulten fundamentales como eje de todo proceso", sumó el pedido de la actual pareja del cantante Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante.

Según la defensa esgrimida por Nara, Jalil "manifiesta subjetividad y ensañamiento y lesión al buen nombre de su progenitora". Esto significa que el profesional judicial estaría dañando la imagen de la conductora de MasterChef. El punto generó revuelo entre el panel de LAM, que tuvo a Yanina Latorre defendiendo al defensor de menores de Wanda. "Pobre tipo. Arruinarle la carrera", manifestó la panelista.