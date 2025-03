"Despecho, envidia y celos": Mauro Icardi, furioso tras la denuncia de Wanda Nara y Maxi López

Cuando creíamos que la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi no podía sumar más escándalos, el delantero del Galatasaray volvió a encender la mecha con una respuesta furiosa a la denuncia penal en su contra. Acusado de violencia contra uno de sus hijastros, el futbolista no se quedó callado y, fiel a su estilo, disparó con munición pesada contra su ex pareja. En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Icardi tildó de mentirosa a Wanda y exhibió capturas de mensajes donde, según él, la empresaria le pedía que fuera a visitar a los chicos. "No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales", arremetió el jugador, visiblemente molesto tras ser acusado de violento.

El furioso posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Pero eso fue solo el comienzo. El rosarino cuestionó la coherencia de Wanda al señalar que, a pesar de las graves acusaciones, dos días después de aquella primera denuncia que la empresaria le había hecho por violencia de género, ella se presentó en su casa "como si nada". También ironizó sobre su estrategia legal: "¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? ¡Qué buena estrategia, o qué mal asesorada diría yo!", arremetió el certero delantero a través de sus historias en Instagram.

Como si fuera poco, Icardi lanzó dardos sobre la supuesta prohibición de Wanda para que él publicara fotos de sus hijas en redes sociales, sugiriendo que su ex pareja actuaba con "despecho, envidia y celos" hacia su relación con su nueva compañera. "En sus leyes reina el 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'", sentenció. Para cerrar su catártico descargo, el futbolista posteó una imagen de Johnny Depp, en clara referencia al mediático juicio que el actor le terminó ganando a su ex esposa, Amber Heard. "Tic tac... Falta poco", fue su mensaje enigmático, sugiriendo que pronto habría más revelaciones sobre el conflicto.

Las otras publicaciones de Icardi

La chispa de este nuevo enfrentamiento se encendió cuando se conoció que Wanda Nara y Maxi López habrían denunciado penalmente a Icardi por presunta violencia contra uno de los hijos de la empresaria. Según se reveló en el programa LAM, el colegio Lincoln, donde asisten los niños, alertó a los padres tras detectar indicios preocupantes. Durante una evaluación psicológica, uno de los chicos habría confesado que Icardi le pegaba en la cabeza con frecuencia y que su trato no siempre fue el mejor.

Según el panelista Pepe Ochoa, el colegio había iniciado un seguimiento desde el año pasado al notar cambios en el comportamiento del menor. "Se mostraba retraído, distraído y con dificultades en el rendimiento escolar", detalló. Como la institución está obligada por ley a reportar situaciones de este tipo, se elevó la información a la Justicia, lo que desembocó en la denuncia de Wanda y Maxi contra Icardi.

La China y Mauro Icardi viendo al Galatasaray

El conflicto entre la mediática empresaria, su ex esposo y el futbolista del Galatasaray siempre supo ser una fuente inagotable de escándalos. Pero en esta ocasión, el tema adquiere una gravedad mayor al involucrar denuncias judiciales y el bienestar de los niños. Mientras tanto, el mundo del espectáculo y el fútbol están atentos al próximo movimiento de los protagonistas. ¿Hablará Wanda? ¿Presentará Icardi pruebas más contundentes? Tic tac... tic tac...

El descargo completo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los 3 nenes... (porque los crie y me dicen papá, palabras textuales).

¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero 2 días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? Mmmm ¿Raro, no?

¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió 3 veces de abogados? Que buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual vamos probando a ver quien nos hace el favor-

¿La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmmm Raro..

La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja.. pero claramente en sus "leyes" reina el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Mmmm, raro también verdad?

Tranquilos, que falta poco.. les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo.. ahhhh me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo.. ¿miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a que le tenemos miedo? Tic-tac, tic-tac... Falta poco.