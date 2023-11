Wanda recordó la reacción de Icardi cuando le contó que tenía leucemia: "Lo he visto muy mal"

La televisión italiana tiene a una de las figuras mediáticas de Argentina mientras atraviesa su momento más difícil y el rating vuela. Es que Wanda Nara forma parte de Ballando con le Stelle, es decir, el Bailando con las estrellas, que se emite por la RAI y ahí, la esposa de Mauro Icardi reveló cómo sigue su tratamiento contra la leucemia y recordó cómo reaccionó su marido cuando le contó su pronóstico.

Lo primero que contó fue cómo tomó que Jorge Lanata revelara en radio que ella tenía leucemia sin que sus hijos siquiera lo supieran de su boca: "Fue muy triste". Y afirmó sobre las razones por las que aceptó bailar en el programa: "Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento". Enseguida, llorando afirmó: "Si lo hago es para demostrar que estoy bien".

Wanda e Icardi

Vale recordar que fue la mediática quien reveló el 28 de octubre que le habían diagnosticado leucemia. "Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad", reconoció. Y agregó: "Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos". En tanto, sobre el trabajo había dicho: "Se vienen muchos proyectos nuevos dentro de muy poquito se van a enterar y vuelvo a la televisión argentina. Siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho".

Wanda en Italia

Después de todo eso, reveló lo que hizo Icardi luego de que ella le contara que estaba enferma y debía someterse a un tratamiento de urgencia. "La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad", comentó la conductora de MasterChef. Y sumó: "Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme".

A eso le sumó: "Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud; uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor". Para finalizar dijo: "Al verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas".