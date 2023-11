"Que esta noche quede en tu corazón": Jimena Barón le cumplió el sueño a una vendedora de pulseras y la llevó a ver a Taylor Swift

El fin de semana estuvo plagado de swifties por toda la Ciudad de Buenos Aires peregrinando a la cancha de River a ver a su ídola, o rogando por un ticket para poder presenciar uno de los tres conciertos de "The Eras Tour", cuyo show del viernes debió ser reprogramado por lluvia y, el domingo, entre muchos asientos vacíos por devoluciones y problemas con la productora, Taylor Swift dio su último concierto y prometió "no cometer el error" de no incluir a Argentina en sus shows.

Jimena y Mía, la fan de Taylor Swift

En medio del enojo de las fanáticas al ver que las marcas invitaban a influencers y figuras del espectáculo al show sin siquiera ser fans, Jimena Barón se refirió al tema cuando recibió dos entradas de regalo para ir al show del domingo y aseguró que es injusto para el resto de las personas, por lo que buscó a la swiftie más fan para llevarla a cumplir su sueño. "Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital tres horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? ¡Tengo una entrada!", expuso en la red social X (ex Twitter).

Pronto, la publicación tuvo mucha repercusión, miles de retweets hasta que Agustina, una chica de Córdoba, le contó la historia de Mía, una joven emprendedora que vendió pulseras de la amistad religiosamente todos los fines de semana en el Planetario para intentar juntar plata para una reventa, la cual lamentablemente, no alcanzó a pagar. Esa historia fue suficiente para que La Cobra pusiera manos a la obra y ¡fuera a buscarla hasta allí para darle la sorpresa!.

Jimena, viajó con Mía en su auto hasta el Estadio Monumental y juntas, pasaron al VIP de Taylor Swift, donde disfrutaron el show y se hicieron amigas. En su cuenta de Instagram, la joven confirmó la noticia y subió una foto sonriendo junto a la artista: "Acá, con mi amiga personal", bromeó. Además, contó en sus redes sociales que estaba sumamente triste por no poder ir a ver a su ídola y que tampoco creyó cuando Jimena la contactó, ya que había oído historias de otras swifties que habían sido contactadas por un famoso y que luego no consiguieron ingresar a ver el show.

"Realmente fue la mejor noche de mi vida. Gracias a Jimena que fue un amor, me soportó hablando de Taylor todo el camino, por tenerme en cuenta y cumplirme el sueño", indicó Mía, acompañando su reflexión con una foto de ambas abrazadas.

Conmovida y movilizada por la situación y subida a la taylormanía, Jimena Barón decidió publicar también un carrete en su cuenta de Instagram, donde contó que, antes de ir con Mía al recital, habló con su madre para brindarle tranquilidad. "Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mia, una Swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras pero no fue suficiente para comprar la entrada", escribió.

Jimena buscó a Mía por todos lados hasta encontrarla

"Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mia y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica", relató Barón.

Luego del show, ambas compartieron un pequeño recuerdo del chat que mantuvieron juntas, antes de que la joven swiftie volviera a su casa: "Ojalá te quedes con esta noche en el corazón", le escribió Jimena, quien también dijo que la dejó bailar y saltar en el pogo mientras ella "la cuidaba como una madre" y no le sacaba los ojos de encima para que nada le pasara mientras estuviera a su cuidado. Así, Jimena se ganó el amor de las swifties y cumplió un sueño.