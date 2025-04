Yuyito González contó cómo se separó de Javier Milei pero algo esconde: la mano negra de Karina Milei

En una jornada difícil para la Argentina, Yuyito González no quiso quedar fuera del foco mediático y empezó el lunes refiriéndose al fallecimiento del Papa Francisco mientras que, al mismo tiempo, relató su complicada situación sentimental con el presidente, Javier Milei.

La conductora comenzó el programa de Empezar el Día con una profunda reflexión: "Vengo también de unos días especiales, de mucha reflexión sobre todo este fin de semana, de mucha espiritualidad, de mucha concentración en mí, muy junto a mi familia, conversando cosas profundas, conversando de qué quiere cada uno para su vida, de cómo proyecta su futuro, de lo que quiere para su presente".

Javier Milei Yuyito González separados

Luego de anhelar el paso por la Iglesia de Jorge Bergoglio, sorprendió al anunciar su separación con el presidente: "Y quiero contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado ", profundizó.

Yuyito agregó en su descargo: "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado... Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo. Simplemente porque, así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura".

El navegador no soporta este contenido.

La mediática dio a entender que la separación fue de mutuo acuerdo, aunque los rumores especulan que se trate de decisiones tomadas desde el gabinete presidencial: "Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima, agradecida a Dios por eso", explicó.

Yuyito González confesó que se centrará en su profesión y no explicará los detalles detrás de su ruptura amorosa con Javier Milei: "Y agradecida por lo que viene, ¿sí? Agradecida por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que es. Y me da mucha felicidad", concluyó antes de seguir hablando de la muerte del Papa Francisco.