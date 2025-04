L-Gante pidió plata por Instagram y anunció su ruptura con Wanda: ¿drama, show o todo junto?

Un saldo de $484, una supuesta ruptura sentimental con Wanda Nara, una siesta lluviosa con mimos, y un juez que interviene en la cuota alimentaria de su hija. Todo en el mismo fin de semana. Así es Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, el músico que convirtió su vida en un reality 24/7, en vivo y sin filtro. En plena madrugada del domingo 20 de abril, mientras muchos contaban con una mano la cantidad de huevos de Pascua que habían comido, L-Gante rompía el molde de los vivos en redes sociales.

L-Gante le pidió plata a sus seguidores

Esta vez no fue para tirar pasos ni rifar plata. Fue para pedirla. Sí, el cantante de cumbia 420 inauguró un canal de difusión en Instagram y sorprendió a sus seguidores con un pedido tan insólito como directo: "¿Vieron que yo les regalo plata siempre? Bueno, ahora me toca a mí".La frase vino acompañada de una captura de su billetera virtual, que mostraba un llamativo saldo de $484,61. Ni para un alfajor le alcanzaba. Sólo para cuatro caramelos. Pero fiel a su estilo, el artista no se quedó en el lamento: publicó su alias y pidió que "alguien se ponga la 10" y le tire unos pesos. Y los fans, claro, no defraudaron. Minutos después, agradeció con un audio: "Bien ahí, se pusieron la 10".

Mientras algunos aún discutían si el pedido era en joda o parte de una performance, el drama amoroso golpeaba la puerta. Ese mismo domingo, L-Gante publicó una foto junto a un enorme muñeco de Hello Kitty (el personaje nipón favorito de Wanda Nara) y una sonrisa que no convencía a nadie. La frase que acompañaba la imagen fue tan concisa como explosiva: "Gente, paso a comentarles que mi relación con Wanda Nara terminó". Así, sin vueltas, anunciaba el final de un vínculo que supo ser tan mediático como efervescente. Pero como siempre en la vida de Elián, nada es tan lineal.

Mientras sus seguidores procesaban la noticia de la ruptura, en las redes de Wanda sucedía algo que agregaba más leña al fuego. La empresaria había borrado algunas fotos junto a su ahora ex, pero no todas. Quedaban, por ejemplo, las imágenes de su cumpleaños en Santa Bárbara. ¿Indecisión? ¿Nostalgia? ¿O una jugada calculada? Para sumarle suspenso al culebrón, este sábado Wanda subió una postal íntima en su departamento del Chateau Libertador. En la foto se los ve a ambos en plan siesta, con la lluvia de fondo y la compañía del estilista Kennys Palacios. Abrazos, besitos en el cuello, y un corazón rojo como broche. Todo muy post-ruptura.

El músico anunció su ruptura de Wanda

¿Entonces en qué quedamos? ¿Se separaron o no? ¿Fue una estrategia de prensa? ¿O están en esa etapa confusa donde uno pone punto final en Instagram pero sigue en modo mimos en la vida real? El combo explosivo de Elián no termina ahí. Mientras pedía plata y publicaba indirectas románticas, un juez decidía ajustar la cuota alimentaria para su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Hasta hace poco, Tamara recibía una suma que, según su abogado Juan Pablo Merlo, "no alcanzaba ni para la comida diaria de la beba". La Justicia tomó cartas en el asunto y actualizó el monto. "Elián pasa una vida de lujos, de cadenas de oro y excesos. No nos parece justo que su hija no tenga lo mismo", disparó Merlo, sin pelos en la lengua. Aunque evitó dar cifras, sugirió que ahora el monto será "más acorde" al estilo de vida del cantante.