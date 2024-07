No la ven: Milei defendió las SADs con los jugadores de "La Scaloneta", pero omitió de dónde salió cada uno

La ausencia de la capacidad de sentir vergüenza volvió a motivar al presidente Javier Milei a protagonizar otro papelón en redes sociales. Es que el mandatario quiso defender el modelo de gestión privado de clubes de fútbol, conocido como el de las sociedades anónimas deportivas (SADs), y realizó una publicación que reveló la profunda ignorancia que tiene el libertario, en el que identificó a cada uno de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol con instituciones regidas por empresas, aunque todos hayan salido de clubes de barrio y administrados por socios y socias.

"Pregunta técnica: Si AFA se opone a las sociedades anónimas deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado de una imagen en la que se ven la formación de Argentina, con los clubes en los que juegan.

Javier Milei y su provocador posteo para defender las sociedades anónimas deportivas.

Al igual que alguien que cuenta una historia por la mitad, y que evita decir así la verdad completa, el Presidente eligió hacer el recorte, la foto del presente de estos once futbolistas, sin confesar de dónde venían cada uno. Es que, si bien en la actualidad sí se desempeñan en sociedades anónimas (como un 90 por ciento del fútbol europeo), el origen de estos cracks campeones del mundo es bien público y colectivo; instituciones deportivas hechas por vecinos y vecinas que encuentran en el deporte una salida sana y feliz para sus hijos e hijas.

El planteo no es original, ya que muchos y muchas usuarias le respondieron al ex de Fátima Florez con lo mismo. "No hay uno solo de ellos que no haya salido de un club de barrio o club de fútbol", escribió @anabelaRo, quien tuvo la suerte -ya sea mala o buena- de que consiguió una respuesta presidencial por parte del mandatario que se caracteriza por estar activo en redes sociales como un ciudadano más y por recorrer el mundo sin volver con inversiones.

Javier Milei le respondió a una usuaria que lo criticó por su defensa a las sociedades anónimas deportivas.

"¿Y quién te dijo que ese servicio las SADs no te lo pueden dar con una mejor calidad? Sáquese las anteojeras rojas... Piense y madure...", contestó Milei, en una respuesta cargada de "falacias", como le gusta decir a él. Es que si bien la pregunta parece sin respuesta, sí se sabe qué es lo que sucede cuando los sectores privados se hacen cargo de esas estructuras semi públicas que rigen los vecinos.

Los clubes de barrio que fueron "privatizados", por ejemplo, ya no desarrollan actividades no rentables para los niños, como patín, o deportes menos convocantes que el fútbol. Ordenadas por la ganancia económica y no por el rédito social, emocional y afectivo, transformaron estos lugares en gimnasio de cadenas que fomentan el individualismo y el deporte como un consumo más.

En un mundo en el que todo lo que da plata es copado por empresarios, lo que no da dinero queda huérfano y pierde muchas veces el sentido para una mentalidad "capitalista". Las sociedades anónimas deportivas estarían contentas de invertir en futuras estrellas, pero considerarían innecesario suplir el rol social que cumple el deporte en las infancias y juventudes. Además, verían como un gasto invertir en esos jugadores que "no llegan a primera".