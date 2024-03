Cinco tips para que el celular dure mucho tiempo más: tomá nota

Con el correr del tiempo se vuelve algo totalmente normal el hecho de que un celular, como cualquier aparato electrónico, comience a funcionar de mala manera y necesite ser cambiado a la brevedad. Razones puede haber muchas, pero el paso del tiempo es fundamental con todo lo que conlleva mantenerlo actualizado y a día, sabiendo que los modelos están cada vez más avanzados en cuanto a la tecnología.

Tips para que no se dañe la batería del celular.

Por eso desde Big Bang, sabiendo el mal momento económico que afronta Argentina a nivel país y lo cuesta arriba que se vuelve poder adquirir un dispositivo móvil sabiendo que las posibilidades son pocas y los gastos son muchos, te acercamos cinco tips para que el celular pueda durar más tiempo y así tener que desviar la cabeza de la idea de afrontar un gasto como lo es la compra de un teléfono.

Lo primero que se daña de un celular es la batería que se vuelve algo sumamente normal con el correr del tiempo. Pero después de ello, una de las razones más normales y que más problema genera es sin dudas el espacio de almacenamiento que hace que el aparato electrónico se vea lento y su funcionamiento poco a poco vaya disminuyendo.

Además de la batería y el espacio de almacenamiento, la tercera razón para que un celular se vea dañado y pida un cambio a la brevedad, son las aplicaciones. Este problema no llega solamente porque consume grandes cantidades de espacio, sino porque activan servicios y procesos que devoran la memoria RAM de los dispositivos.

Cinco tips para que el celular dure un tiempo más

Eliminar imágenes de la galería es uno de los pasos más fáciles de hacer, dado que todas las fotos pueden ser almacenadas en la nube del mail. Mantener actualizado el dispositivo y sus aplicaciones son fundamentales, eliminar aquellas que ya no se usan también, borrar la memoria caché y reiniciarlo de vez en cuando al mes, son otras opciones. En casos extremos en donde el aparato ya no resista, restaurarlo a los valores de fábrica es una buena señalización.

Eliminar imágenes de la galería

Las imágenes que son guardadas en la galería del celular, son sin dudas las que más espacio ocupan y mucho más si provienen del Whatsapp. ¿Cuál es la solución? Eliminarlas y mantenerlas resguardadas en la "nube" del mail. Es decir: una vez que el Gmail se configura con el número del dispositivo, todas las imágenes quedarán cubiertas sin sufrir riesgo de pérdidas.

Mantén actualizado el dispositivo y las aplicaciones

Tener actualizado todo hará que el celular no funcione relativamente lento, ya que este estará a la altura de la modernidad tecnológica y cómo va avanzando día a día.

Elimina apps que ya no uses

Tener aplicaciones de más que no son utilizadas, sin dudas ocupará un espacio que a la hora de mantener el celular, se verá lento y lleno, sin ningún tipo de sentido. Por ende, eliminarlas no sólo hará que funcione más rápido, sino que liberará espacio dentro del dispositivo para ser utilizado de otra manera.

Borrar la memoria caché

Todos los celulares cuentan con una memoria caché que generalmente no es utilizada porque se guarda información de la cual en la mayoría de los casos no son útiles. Hay muchos elementos de la memoria caché que solo sirven para llenar espacio en el móvil, por lo que al ser eliminado, liberará una buena parte y hará que el celular funcione mucho más.

Reiniciar el celular

Es normal que el celular no se apague en ningún momento del día no sólo por su utilización, sino por las alarmas que al estar el dispositivo sin funcionar, no se activan. Pero más allá de eso, es necesario al menos tres veces al mes, poder apagarlo, que el aparato descanse y luego encenderlo otra vez porque a pesar de que los celulares están fabricados para estar siempre encendidos, suele ocurrir que el móvil funcione lento porque una aplicación puede interferir con otra.