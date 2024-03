¡Netflix! Maestros de los elementos, zombies y piratas: tres "live action" que no te podés perder

El género live action se volvió muy popular durante los últimos años en el mundo cinematográfico con películas como La Bella y la Bestia, El rey León o la Sirenita. Pero ahora, son las series las que le están sacando provecho a esta modalidad que, al parecer, llegó para quedarse. El claro ejemplo es la reciente adaptación de la serie animada Avatar, la leyenda de Aang, la cual brilló durante su paso por Nickelodeon y que ahora está batiendo todos los récords tras su estreno en Netflix.

Avatar está rompiendo todos los records

Para ser claros, la historia del monje capaz de controlar los cuatro elementos obtuvo un total de 21,2 millones de visualizaciones. One Piece, la historia del personaje de anime japonés Monkey D. Luffy, había conseguido 18,5 millones, y su pico más alto fue de 19,3 millones. De esta manera, el Avatar, el encargado de mantener el orden entre las cuatro naciones, logró 2,7 millones más de vistas que la historia del pirata y es casi un hecho que tendrá su segunda temporada.

Avatar: La leyenda de Aang (Netflix)

La primera recomendación es Avatar: La leyenda de Aang. Serie de aventura y fantasía que adapta en acción real la aclamada animación homónima. Desde muy temprana edad, Aang supo que él era el Avatar, el único capaz de controlar los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Su misión será aprender a controlar sus poderes para salvar un mundo que ya lleva en guerra 100 años gracias a la ambición de la nación del Fuego. Su deber será reestablecer el equilibrio en el mundo.

Por el camino, Aang formará equipo con Katara y Sokka, hermanos de la tribu del Agua. Juntos se embarcaron en una búsqueda fantástica para restaurar la paz. No será una tarea fácil porque también deberán enfrentarse a un despiadado enemigo que mantiene a las demás naciones bajo su poder.

The Last of Us (MAX)

La segunda recomendación es "The last of us". Se centra en la pandemia que está arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Este mal afecta a las personas de forma extraña, ya que en cuando se contagian, se vuelven caníbales y se pueden contagiar a través de un simple mordisco.

Un par de décadas después es más que evidente que la humanidad ha quedado devastada y los supervivientes conviven en zonas de cuarentena custodiadas por oficiales, en asentamientos independientes, o forman parte de grupos ambulantes.

Es en este momento es cuando Joel, que se dedica al contrabando, se ve envuelto en una misión que tiene como objetivo final de llevar a una chica llamada Ellie a las afueras de la zona de cuarentena, en donde se encontrarán con las Luciérnagas, un grupo de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena.

Joel acepta la propuesta y, mientras se escabullen de la zona, descubren que Ellie tiene una mordida y está infectada, y aunque normalmente los efectos aparecen en los dos primeros días, su caso es diferente: pese a que su encuentro con un infectado ocurrió mucho tiempo atrás, no muestra indicios de infección. De esta forma, entienden que su inmunidad representa para los Luciérnagas una esperanza en la búsqueda de una cura, lo cual justifica la necesidad de protegerla.

One Piece (Netflix)

La tercera y última recomendación es "One Piece". Monkey D. Luffy es un joven al que desde pequeño le fascinan los piratas, en especial Shanks, 'El Pelirrojo'. Es por ello que, un día decide emprender un viaje cargado de aventuras que va desde su hogar en el East Blue con el objetivo de encontrar el One Piece, un legendario tesoro al que Gol D. Roger, el Rey de los Piratas, hace mención antes de ser ejecutado y que da a aquel que lo posee el poder para ser reconocido con dicho título.

La revelación de este secreto supuso el comienzo de la llamada 'Gran Era Pirata', en la que un sinfín de hombres se embarcan hacia Grand Line con el propósito de hacerse con este preciado tesoro. Para llevar a cabo su viaje, Luffy funda la banda de los "Sombreros de Paja", que le ayuda a sobrellevar los obstáculos que se encuentra a su paso. No menos importante, es que el protagonista comió una de las llamadas frutas del diablo que le dio la habilidad de estirarse y la incapacidad para nadar.