Espectacular flashmob de estudiantes de la UNA en contra del desfinanciamiento universitario

La Estación de trenes de Once se vio paralizada por una gran obra artística que fue llevada adelante por alumnos y alumnas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA): decenas de estudiantes bailaron "Fanático", la nueva canción de Lali Espósito.

La cantante y compositora argentina con quien el presidente tuvo un encono personal tras atacarla fuertemente en varios programas de televisión, le contestó meses después con una gran canción que ahora es emblema para la lucha de los y las universitarias con quienes el presidente también tiene una fuerte fijación.

Marcha Federal Universitaria

Es por el proceso de desfinanciación de la educación pública tras el veto a la ley que promovía que los salarios docentes se ajustaran a la inflación, que el estudiantado argentino realiza manifestaciones colectivas en diferentes locaciones mientra sostienen un paro total de las actividades educativas como muestra del descontento con las políticas de ajuste del gobierno libertario.

Y, lo que sucedió en Once fue una de esas acciones: decenas de jóvenes bailaron al son de "Fanático" en una imperdible y profesional coreografía mientras los transeúntes miraban expectantes.

Este tipo de intervenciones artísticas se conoce como flashmob y tienen la particularidad de ser piezas de danza masivas que a simple vista parecen improvisadas. Así se logra llamar la atención de la gente de carne y hueso pero también se graba y se distribuye en redes sociales para su viralización.

Es así que alumnos y alumnas de la UNA que terminaron de bailar fueron acompañados por personal docente y no docente con una bandera que hablaba sobre la resistencia de un pueblo acosado por las políticas reduccionistas del Estado.

Universidad Nacional de las Artes

Las redes sociales se inundaron con este contenido con diversas muestras de apoyo para los estudiantes de la UNA que, al final de la pieza de danza culminaron con la canción " universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode ": "Los estudiantes de la UNA coparon la Estación Once con la canción de Lali para terminar con universidad de los trabajadores'. No veo las molotovs de Bullrich", expresó un usuario haciendo referencia a las palabras de la Ministra de Seguridad que dijo días atrás que los alumnos realizarían protestas violentas.

"Banco que se pongan a hacer un flashmob de la nada muy musical muy 2012 revival"; "Revivió el flashmob solo necesitaba una causa noble"; "La creatividad del pueblo siempre a disposición de las luchas más nobles! Aguanten las y los estudiantes organizados", expresó la diputada Vanesa Sinley; "Yo tan flashmob en la estación y vos tan comunicado en Instagram", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Mientras tanto, el paro en las universidades sigue con una adhesión del 90% del estudiantado en su segundo día. Además de actividades artísticas, cientos de estudiantes convocaron a clases abiertas masivas y pacíficas en las inmediaciones de Casa Rosada.