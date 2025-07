Motores, glamour y nostalgia: llega "Íconos sobre Ruedas", la expo que une autos y celebridades legendarias

Del DeLorean de Volver al Futuro a la Ferrari Testarossa de Diego Armando Maradona, pasando por el Ford Escort que supo conducir la mismísima Lady Di. No es una película, ni una colección privada inaccesible: es Íconos Sobre Ruedas, una experiencia inmersiva que desembarca en el Centro Costa Salguero del 12 al 24 de agosto y promete hacer rugir de emoción a fanáticos del cine, la cultura pop, el automovilismo y la historia contemporánea.

"Íconos Sobre Ruedas" se podrá disfrutar del 12 al 24 de agosto en el Centro Costa Salguero - Pabellón 5

Pero que quede claro: esto no es solo una exposición de autos clásicos. Es un verdadero viaje en el tiempo, una cápsula cultural montada sobre ruedas y potenciada con detalles únicos. Cada vehículo no solo brilla por su diseño o su motor, sino por haber sido protagonista -literal o simbólicamente- de momentos que marcaron una época. ¿El plus? Estarán acompañados de prendas originales de sus dueños: celebridades que dejaron huella en el arte, el deporte, la moda y más.

Aquellos que participen de la experiencia arrancarán seguramente por el icónico DeLorean DMC-12, el mismo que llevó a Marty McFly y al Doc Emmett Brown a cruzar los confines del espacio-tiempo. A su lado, la Ferrari Testarossa color negra de Diego Maradona, con la que recorría las calles de Nápoles en los años dorados. También dirá presente el Ford Escort que usaba Lady Di para sus escapadas lejos del protocolo real, y un vehículo que perteneció a Marilyn Monroe, esa diva eterna del cine clásico.

En total, son 15 joyas mecánicas, cada una acompañada por elementos personales de sus célebres propietarios: vestidos, cascos, gafas, trajes y accesorios que sumergen al visitante en un relato íntimo. La propuesta es clara: que grandes y chicos, padres e hijos, fans de los fierros o de los ídolos, puedan compartir una experiencia que es tan lúdica como educativa.

La exposición no sólo apunta a sorprender con lujo y nostalgia. También pone el foco en la conexión emocional que tenemos con los objetos que marcaron nuestra cultura. Autos que no solo fueron medios de transporte, sino verdaderas extensiones de quienes los condujeron: símbolos de estilo, poder, rebeldía o libertad. Cada uno tiene una historia que contar y en esta muestra, esas historias se reviven con todos los sentidos.

Íconos Sobre Ruedas se podrá visitar en el Pabellón 5 del Centro Costa Salguero entre el 12 y el 24 de agosto. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek. No hace falta ser mecánico ni cinéfilo para disfrutarlo. Solo hay que tener ganas de asombrarse, viajar por la memoria colectiva y descubrir qué une a una Ferrari roja, una princesa británica, un genio del fútbol, una bomba de Hollywood y un científico loco que convirtió un auto en máquina del tiempo.