Jimena La Torre te cuenta qué es el portal 11.11 y cómo aprovechar la recarga energética

Hoy no es un día más. Para aquellos que creen y los que no, la numerología marca la apertura de un potente portal energético que tendrá diez días de duración y que impactará de forma directa no sólo en los signos, sino en la capacidad de cada uno de capitalizar la energía recibida.

Pero, ¿qué es el portal? "En el día de hoy 11/11 hay un movimiento energético muy interesante. El número 11 tiene un profundo significado espiritual por ser un número maestro. Este representa la intuiación, iluminación y despertar espiritual. Esto nos invita a una conexión especial con uno mismo, a valorarnos y a una transformación interior", explica Jimena La Torre, en diálogo con BBN .

¿Cómo podemos aprovechar la apertura del portal?

"Al estar en este estado de búsqueda interior, debemos trabajar en encontrar el equilibrio y el amor con uno mismo", precisa La Torre, al tiempo que nos brinda tips y consejos para potenciar la energía, en colaboración con Vivi Torrisi, numeróloga de su equipo .

La Solidez

Tomate un momento para conectar con tu yo interior. Tomar la carta de La Solidez del "Encanto del Tarot". Agarrá un portarretratos donde tenés esa foto en la que te ves sensacional. Colocale un corazón dorado y encendé una vela dorada. Cuando estés en ese momento especial, sentí y decí: "Amo lo que me sirve". Visualizá terminar el 2024 y comenzar el 2025 con una mejor energía.

Signo por signo, el impacto de la apertura del portal 11.11

Aries: de la justicia, al amor

de la justicia, al amor Tauro: de la productividad, a la cosecha

de la productividad, a la cosecha Géminis: del conocimiento, a la luz

del conocimiento, a la luz Cáncer: del azar, a la determinación

del azar, a la determinación Leo: de la conciencia, a la templanza

de la conciencia, a la templanza Virgo: de la fortaleza, a la iluminación

de la fortaleza, a la iluminación Libra: del amor, al compromiso

del amor, al compromiso Sagitario: del confort, a cambiar la suerte

del confort, a cambiar la suerte Capricornio: del renacimiento, a la fortaleza

del renacimiento, a la fortaleza Acuario: del liderazgo, a la mutación

del liderazgo, a la mutación Piscis: del ser guía, a obtener el triunfo

El impacto de la apertura de portal en Javier Milei y en el país

"En mi horóscopo del 2025 ya hablé de lo que se viene para el signo de Libra, que es el signo del presidente y está representado por La Justicia", anticipa La Torre, cuyo nuevo libro ya se encuentra en todas las librerías y será presentado la semana que viene en la redacción de BBN con un vivo imperdible a partir de las 12.30.

¿Cuál será el impacto de la apertura del portal 11.11 en Milei? "Tiene que ver con la rectitud, la armonía, con la equidad y con mantenerse en línea recta con lo que ya viene logrando y estableciendo desde este 2024".

"Ahora, este 11.11 tenemos un portal que tiene más que ver con la energía. Cabe resaltar que la energía la aporta uno diciendo: 'Qué bueno, voy a tomar este 11.11'. El 11 es el número de la sabiduría, porque tiene que ver con elevar la suerte del 10 y tiene que ver con la carta del tarot de La Fortaleza, que es ser más racional que instintivo", explica.

El doble 11 suma, precisamente, 22; que es el número de la fecha de nacimiento del presidente. "Esto va a hacer que quede como dividido en dos partes del 11.11. para que tome la gran sabiduría que tiene todo ser humano, y obviamente esperemos que él también la tenga, para que pueda abrir oportunidades a los necesitados".

"Hay una parte de ese 11 que sería la sabiduría de lo que ya estamos organizando. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con los que necesitan ese aporte sabio de un presidente? Este es el gran trabajo que va a tener que hacer el presidente en este día tan especial que empieza a mover estas energías. Un presidente con el pueblo, a ver si lo podemos lograr", cerró.