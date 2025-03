Argentina humilló a Brasil y puso a los bocones en su lugar: una lección de fútbol al eterno rival

La noche del martes quedará marcada como una de las páginas doradas en la historia del fútbol argentino. No solo porque la Selección selló su clasificación al Mundial 2026, sino porque lo hizo de la mejor manera posible: goleando a Brasil 4-1 en el Estadio Monumental y dándole una lección de fútbol a su eterno rival. El Clásico de las Américas tenía un condimento especial en la previa, con las provocadoras declaraciones del brasileño Raphinha, quien había asegurado que la "Canarinha" le daría una paliza a Argentina. Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni decidieron responder donde más duele: dentro de la cancha.

Argentina goleó a Brasil y se clasificó al Mundial 2026

A pesar de no contar con su capitán y emblema, Lionel Messi, por lesión, la Albiceleste no mostró signos de debilidad. Con una presión asfixiante desde el primer minuto y una exhibición de fútbol total, Argentina se impuso con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, quienes protagonizaron una noche inolvidable para los hinchas. El equipo de Scaloni ya había dado un aviso en su partido anterior, cuando venció 1-0 a Uruguay con un gol de Thiago Almada.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Con el regreso de Rodrigo De Paul, quien jugó un papel clave en la recuperación y distribución del balón, la Selección impuso su ritmo y destrozó cualquier intento de resistencia brasileña. El encuentro no pudo comenzar mejor para Argentina. Apenas iniciado el partido, los locales se adueñaron de la pelota y, con una precisión quirúrgica en cada pase, empezaron a desarmar la defensa brasileña.

La presión alta fue letal y, con cada error rival, los hinchas en el Monumental olían sangre. Y la lluvia de goles no tardó en llegar. El descuento de Brasil, cortesía de un error de Cristian Romero, no alcanzó para despertar al conjunto visitante, que se mostró irreconocible ante la intensidad y el carácter de los campeones del mundo. Mientras tanto, los jugadores argentinos disfrutaban dentro del campo, con combinaciones precisas y un despliegue que hizo recordar sus mejores noches.

Gio Simeone selló la goleada ante el eterno rival.

Tras el partido, las declaraciones de los protagonistas fueron el reflejo de lo vivido en el césped. Rodrigo De Paul, con su habitual carácter, no dejó pasar la oportunidad de responderle a Raphinha: "Nosotros hablamos en la cancha. Hace cinco o seis años que venimos siendo la mejor selección de todas. Que nos respeten". Por su parte, Julián Álvarez, autor de uno de los goles, también se sumó a la chicana: "Nosotros nos mantuvimos con humildad, hicimos un partidazo con nuestro trabajo y les dimos un baile".

Leandro Paredes, otro de los referentes del equipo, fue aún más directo: "No hay que hablar antes del partido, más cuando después no te da para demostrarlo dentro de la cancha". Más allá del resultado, lo más importante de esta doble fecha de Eliminatorias es el mensaje que dejó Argentina: ya no hay "Messidependencia". Aunque Messi sigue siendo el líder indiscutido, el equipo demostró que puede competir y ganar sin él, algo que parecía impensado en años anteriores.

Argentina demostró porqué es la campeona del Mundo.

Los campeones del mundo siguen con hambre de gloria. Con el boleto al Mundial 2026 asegurado y una identidad de juego que impresiona, esta Selección no se conforma. Y el mundo ya toma nota: Argentina va por más.