Caos y problemas con la tarjeta SUBE: en el primer día de los aumentos, miles de usuarios se vieron afectados

El Gobierno de Javier Milei avanzó con los aumentos tarifarios de transporte público, formalizado en la resolución 5/2024 publicada en el Boletín Oficial, prevé aumentos de 251% para la tarifa del colectivo y de 247% o 169% -según la línea- para el tren. Este aumento para muchos ciudadanos fue una sorpresa, ya que se rumoreaba que no se iba a avanzar con esta medida, mientras otros trataron de paliar la situación registrando su tarjeta SUBE. Algunos lo lograron y otros, con mucha menos suerte, no.

Nuevo cuadro tarifario

Es por este motivo que se cayó la página oficial de la red SUBE y los usuarios registraron problemas para poder entrar, ingresar sus datos para obtener los beneficios del incremento y, a pesar de que buscaron respuestas en las apps del Gobierno y en sus mismos funcionarios, no hubo respuesta alguna.

De hecho, al ingresar, la página oficial está caída directamente y las personas que intentan registrar su tarjeta no logran ni siquiera poder ver el tarifario completo, el estado de sus viajes ni cuanta carga tiene en la tarjeta. La pantalla, sin embargo, insiste en que los usuarios "deben tener paciencia". Desde la red SUBE, explicaron: "Estamos trabajando para mejorar el servicio que te brindamos", y le pidieron a la gente volver a ingresar nuevamente más tarde para descomprimir el tráfico.

De todos modos, en el sitio figura una línea gratuita de atención telefónica para realizar consultas. Este número es el 0800-777-SUBE (7823), pero que, por la alta demanda, las demoras para realizar el trámite son aún mayores. Cabe mencionar además que quienes no hayan registrado la tarjeta hasta el momento, el primero de abril comenzarán a pagar $430 el boleto mínimo de colectivo, mientras que el tren les costará $420.

Aumentó el colectivo en el AMBA

¿Cuánto cuesta viajar en tren y colectivo?

Según informó el Ministerio de Transporte, en concordancia con lo informado por el Gobierno nacional, en el caso del colectivo, el boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) pasó de $76,92 a $270. De esta forma, el resto de los tramos quedó de la siguiente manera:

De 3 a 6 km: $300,78;

De 6 a 12 kilómetros: $323,95;

De 12 a 27 km: $347,15;

Más de 27 km: $370,18.

Mientras tanto, en cuanto a los trenes, el incremento fue del 170%

Línea Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza: el mínimo es de $130

Línea Roca, Belgrano Norte y Sur: el pasaje cuesta $130.

En CABA, el subte el boleto pasó a $125.

¿Cómo registrar la SUBE de forma presencial?

La cartera de Transporte implementó -además del operativo online- un servicio en las terminales de Once y Tigre, absolutamente dirigido para los usuarios que requieran asistencia para registrar la tarjeta, ya sea porque no han podido hacerlo de otro modo, o porque no saben como ingresar al sistema SUBE. Los usuarios podrán registrar su tarjeta de manera presencial con un asesor, hasta el próximo viernes 9 de febrero, entre las 9 y las 14 horas.

Carga de Sube

¿Cómo registro la SUBE?

Registrar la tarjeta tiene como beneficios no solamente la consulta de saldos y el historial de los viajes, sino que también podés acceder a recuperar el monto vigente en caso de robo o extravío, dar de baja una tarjeta y dar de alta otra, para evitar así los aumentos que planea el Gobierno.

Ingresá a la web de Tarjeta SUBE

Elegí la opción "Registrala"

Una vez ahí, tené a mano tu tarjeta e indicá lo que te pide: número de tarjeta, género, DNI y un mail que uses cotidianamente ¡Listo!

Podés registrar tu tarjeta a través de las siguientes plataformas: