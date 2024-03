Chiche Gelblung, en guerra con Swiss Medical por los masivos aumentos: "No puedo solventarlo"

El bolsillo de los trabajadores no da abasto y a los grandes empresarios de este país no les importa. En su primera cadena nacional desde que asumió, el presidente Javier Milie había detallado 30 de las 366 iniciativas que presentó a través de un inmenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de, según dijo, "desarmar regulaciones" del Estado. Entre ellas, había anunciado la derogación de la Ley de Alquileres y una reforma laboral.

El día que Milei detonó los bolsillos de la gente

Pero sin dudas, la medida que más afectó y sigue atentando contra el bolsillos de los trabajadores de todo el país es la que refiere a la liberación de las cuotas de las prepagas. Estas son: la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales; la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga y la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

De esta manera, el mandatario liberó en diciembre del año pasado las cuotas que cobran las prepagas. Resulta que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, anunciado por el jefe de Estado mediante una lectura hecha por cadena nacional fue oficializado durante las primeras horas de un jueves con su publicación en el Boletín Oficial y bajo el nombre de "Bases para la reconstrucción de la economía argentina".

Y tan sólo un puñado de horas después, ¡ese mismo día!, las empresas de salud no perdieron el tiempo y les enviaron mensajes a los usuarios advirtiéndoles que entrara en vigor un aumento del 40%. Desde entonces, cada mes las empresas de salud le envían a sus usuarios escalofriantes aumentos bajo la excusa de regular la tarifa. Lo cierto es que en marzo, algunos aumentos superan el 100 por ciento respecto de diciembre y algunos aumentos en la prepaga ya superan el 150 por ciento acumulado.

Samuel "Chiche" Gelblung

Esto provocó que cientos de clientes, jubilados en su mayoría, acudieran a la vía legal para intentar frenar las subas de las cuotas que en muchos casos ascienden a más de 500 mil pesos mensuales y entre ellos se destacó la figura de Samuel "Chiche" Gelblung. "Es una pelea desigual desde el momento en el que uno se sienta a contratar un servicio, se firma un papel preimpreso, el contrato de adhesión", dijo Valeria Carreras, abogada del histórico periodista.

Y sumó: "Por la desigualdad, el Estado regulaba hasta diciembre que los costos y los rechazos de servicios se podrían acotar y manejar. Cada vez que había un aumento, eran siempre para todas iguales, sea cual fuere el gobierno. Ahora no, todos los que tengan prepaga se encuentran con la novedad que vía la factura o a través de mail, se informa el aumento que nadie controla y menos aún se sabe el motivo del mismo. Para un producto existe una conformación del análisis de costo".

En el caso del amparo presentado por Gelblung, la abogada detalló que el periodista "tenía el 98,40% de aumento desde diciembre". "Sin embargo, acaba de recibir un correo electrónico en el que se le informa otro incremento para abril del 18%. Es una bola de nieve. Si no se paga una factura porque no te alcanzó, el interés es enorme y si no se lo con hace la segunda o tercera, te dan de baja", sintetizó en una entrevista radial.

Gelblung fue a la Justicia por los aumentos de las prepagas

De acuerdo con Carreras, "ahora que se desreguló todo, las prepagas pueden no aceptar al que pretende contratar la prepaga o admitirlo de manera parcial". "Para mi está muy compleja la situación. No se puede dejar sin prepaga a quien tiene una historia clínica, médico de cabecera y hace más de 20 años que viene pagando. La gente, al ver que le pasa a 'Chiche', entiende que tenemos que prestar atención", sostuvo.

Y concluyó: "Creo que esto se va a dar en espejo con los servicios de educación privada, donde hubo una desregulación que hace que también aumente. El servicio de salud o educación es esencial, no es como vender ballenitas o pelotas de fútbol. El Estado debe garantizar el acceso a estos servicios, no solo en la esfera pública, Necesitamos plantear judicialmente, multiplicando los amparos, para que sea escuchado por las autoridades".

Según pudo saber BigBang , el caso "GELBLUNG, SAMUEL C/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO", cuyo expediente es el N° 1596/2024. está siendo tramitado por el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2 a pedido del fiscal Federal Miguel Ángel Gilligan. "Intímese a la demandada Swiss Medical S.A. para que se expida sobre la pretensión cautelar formulada, bajo apercibimiento de resolver en función de las constancias de autos", reza el escrito al que tuvo acceso este sitio.

Su abogada Valeria Carreras se quejó de la desregulación planteada por el gobierno de Milei.

En el recurso de amparo, Chiche pidió que "se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU publicado en el Boletín Oficial el 21/12/2023, con vigencia desde el 29/12/2023 solicitando que hasta tanto exista sentencia definitiva en esta causa, se disponga medida de no innovar manteniendo hasta entonces la vigencia plena de las disposiciones en los artículos 5º inciso g) y 17 de la ley 26.682/11.- y contra la empresa de Medicina prepaga SWISS MEDICAL".

Esto -detalla el documento- "a los fines de que se la condene a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados por ella". Según explicó el propio conductor en su reclamo, se sumó a las filas de afiliado de la compañía a cargo de Claudio Belocopitt en noviembre de 2005 y que este pedido se debe a su "endeble estado de salud". "Solo por mencionar las ultimas internaciones 28-11-2024, 3-03-2023, 14-08-2022 operación, todo lo cual fue mediatizado por ser quien suscribe", señaló.

Y sumó: "A mi edad 80 años, mi salud endeble por donde se la mire, pues cargo con todo tipo de patologías de la que dará cuenta la historia clínica que remita la codemandada. He optado por acceder a la medicina privada a fin de tener acceso en tiempo y forma a los servicios de salud. Pero con el correr de los años, en este último periodo (últimos 3 años) he necesitado acceder al servicio de salud por internaciones, urgencias domiciliarias y atender a las patologías más demandantes".

El reclamo de Chiche

En el escrito, Chiche señala sentirse rehén de la empresa de medicina ya que "el sólo hecho de pensar en perder a mis médicos de cabecera, el hecho de no contar con el descuento en los más de 12 medicamentos diarios, me angustia al extremo"- "Hoy enfrento aumento tras aumento, y no podré solventarlo, solo con mi sueldo y la jubilación magra que percibo Aplicar vía la desregulación decretada por el DNU 70-2023, genera aumentos imposibles a absorber", remarcó.

Finalmente, el periodista resaltó que actualmente está abonando una impagable suma. "Es público que a mi edad sigo trabajando, en televisión y radio. Estoy en relación de dependencia hace años, por lo que necesito trabajar para vivir y por ende necesito contar con mi salud y mis enfermedades atendidas y controladas, es vital. De por sí contar con 80 años, es el motivo por el cual, la salud se convierte en prioridad", sostuvo.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical

Y finalmente, sentenció: "El no poder costearla a los valores que quedó desregulada es el mayor peligro. Peligro de quedar en mora y sumar para el próximo mes intereses moratorios que agrandarían el problema al día de hoy. Peligro de quedar sin prepaga por falta de pago. Peligro de quedar sin atención medica. Peligro de quedar sin prepaga y no poder pasarme a otra empresa de medicina prepaga por el régimen de carencias que vía el DNU 70-2023 ha vuelto entre las prerrogativas de las prepagas. En caso de no ordenarse a la codemandada que retrotraiga los aumentos, seré una persona con vencimiento, podrá verse día a día mi deterioro".