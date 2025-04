De Cónclave a Spotlight: los secretos del Vaticano y el legado del Papa Francisco que el cine se atrevió a revelar

Tras confirmarse la muerte del Papa Francisco, el cine vuelve a ser una ventana para asomarse a los misterios y dramas que giran en torno al papado.

De elecciones secretas a denuncias de abusos y desapariciones, hay cuatro producciones que retratan la historia reciente de la Iglesia, con foco especial en la película Cónclave, que muestra cómo se elige a un Papa cuando el puesto queda vacante.

Cónclave (2024): rezos, alianzas y secretos

Esta película, dirigida por Edward Berger y basada en la novela de Robert Harris, se sumerge en el hermético proceso del cónclave, el ritual milenario en el que los cardenales eligen al nuevo Sumo Pontífice. La trama sigue al cardenal Lomeli, interpretado por Ralph Fiennes, quien debe lidiar con intrigas y tensiones mientras se decide el futuro de la Iglesia.

Lo curioso es que este film recrea con gran precisión el procedimiento real que ocurre en la Capilla Sixtina: desde la quema de papeletas hasta el famoso humo blanco que anuncia al nuevo Papa. Si bien se basa en una historia de ficción, el largometraje pone en escena el juego de poder y las presiones políticas que se especula rodean cada elección papal.

Desde su lugar en la Iglesia, el Papa Francisco se enfrentó a los suyos para hacer frente a las diferentes denuncias de abuso sexual

Cónclave significa "con llave", porque literalmente los cardenales se encierran para votar sin contacto con el exterior. Así lo muestra la película:

Apertura del cónclave: Los cardenales de todo el mundo (que no superen los 80 años) ingresan a la Capilla Sixtina. Se les toma juramento de secreto absoluto y se aíslan del resto del Vaticano. Las votaciones: Se realizan hasta cuatro votaciones por día (dos a la mañana y dos a la tarde). Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta, que se deposita en una urna dorada. El conteo y la fumata: Los votos se cuentan bajo estricta vigilancia. Si ningún candidato obtiene las dos terceras partes de los votos (la mayoría calificada), las papeletas se queman junto a un producto químico que genera humo negro (fumata nera) para avisar que no hubo elección. Cuando se alcanza la mayoría requerida, las papeletas se queman con una sustancia que produce humo blanco (fumata bianca), señal para los fieles de que hay un nuevo Papa. El "¿Aceptás?" y el cambio de nombre: El cardenal decano le pregunta al elegido si acepta el cargo. Si dice que sí, el nuevo Papa elige el nombre con el que será conocido. El anuncio: Finalmente, el Protodiácono anuncia desde el balcón de San Pedro la famosa frase Habemus Papam y presenta al nuevo Pontífice.

La película aporta un condimento adicional de intriga: alianzas políticas, secretos personales y tensiones entre facciones conservadoras y progresistas dentro del Vaticano.

En el film, el protagonista, el cardenal Lomeli, debe lidiar con un secreto explosivo que podría cambiar la elección. Ese juego de poder —que nadie puede ver desde afuera— es lo que Cónclave intenta reflejar, dando a entender que más allá del ritual solemne, hay una feroz disputa humana por el control de la Iglesia.

Spotlight (2015): el escándalo que conmovió a la Iglesia

Ganadora del Oscar a Mejor Película, Spotlight cuenta cómo un equipo de periodistas del Boston Globe destapó en 2002 una red de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y encubiertos por la Iglesia. Aunque se sitúa antes del papado de Francisco, este escándalo marcó una de las batallas más importantes que enfrentó durante su pontificado: la tolerancia cero a los abusos sexuales por parte de sus representantes.

El dato de color: el director Tom McCarthy eligió rodar buena parte de las escenas en locaciones reales de Boston, incluyendo la redacción original del diario. La película impulsó a medios de todo el mundo a investigar casos similares.

Aunque el Papa Francisco no mencionó la película directamente, sí se pronunció públicamente sobre los abusos con más fuerza a partir de 2016, cuando el film ya había ganado notoriedad mundial: "Con vergüenza y arrepentimiento, reconocemos como comunidad eclesial que no supimos estar donde debíamos , que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando a tantas vidas. Mostramos indiferencia y callamos", expuso el Sumo Pontífice en septiembre de 2018, durante una carta dirigida al Pueblo de Dios (después de que se publicara un informe demoledor en Pensilvania sobre más de 1000 víctimas de abusos en EE.UU.)

La chica del Vaticano (2022): una desaparición que sigue sin respuestas

Esta miniserie documental de Netflix revive la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años que vivía dentro de la Ciudad del Vaticano. El caso, plagado de teorías conspirativas y posibles vínculos con mafias y funcionarios vaticanos, sigue sin resolverse.

La chica del Vaticano

El vínculo con el Papa Francisco es clave: fue el único papa que se reunió con la familia y les confesó que "Emanuela está en el cielo". Esa frase, que se interpreta como un reconocimiento implícito de su muerte, conmocionó a Italia y reactivó el debate sobre los secretos de la Santa Sede.

Los dos Papas (2019): cuando Bergoglio y Benedicto XVI se cruzaron

Dirigida por Fernando Meirelles, esta película retrata los encuentros —reales y ficticios— entre Joseph Ratzinger (Anthony Hopkins) y Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) antes de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco.

Los dos Papas: a través de la ficción se revelan algunos secretos de los encuentros privados entre el Papa Benedicto XVI y el cardenal Jorge Bergoglio

La película dramatiza los encuentros privados entre el Papa Benedicto XVI y el cardenal Jorge Bergoglio, antes y después de la renuncia de Benedicto en 2013. Aunque la mayor parte de los diálogos son ficción (no hay registro oficial de esas conversaciones), el film se basa en hechos históricos:

La crisis interna de la Iglesia por los abusos sexuales

Los escándalos de corrupción en el Banco Vaticano

La renuncia histórica de Benedicto XVI (la primera en casi 600 años)

La elección de un Papa argentino, latinoamericano y con un perfil muy distinto

La película muestra a un Benedicto conservador y solitario, y a un Bergoglio más popular y reformista . Ambos debaten sobre fe, poder, responsabilidad y los errores de sus pasados.

En la pelicular Los Dos Papas, el actor Juan Minujín interpretó a Bergoglio de joven

Dato curioso: Jonathan Pryce no habla castellano. Para las escenas en que interpreta al entonces cardenal Bergoglio hablando en español, hizo playback de fonética guiado por un coach. Además, la película tiene una conexión argentina: el actor Juan Minujín interpreta a un joven Bergoglio en los flashbacks, filmados en Buenos Aires.

Estas películas y series no sólo relatan hechos históricos o especulaciones sobre los misterios del Vaticano; también funcionan como un espejo de las tensiones, crisis y dilemas que atraviesan a la Iglesia en la era contemporánea. Desde los rituales milenarios de una elección papal hasta los escándalos que sacudieron su credibilidad, el cine permite asomarse —aunque sea por un instante— a un mundo donde la fe, el poder y los secretos conviven en una pulseada constante.