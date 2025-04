Las veces en las que Francisco se pronunció en contra de la discriminación a personas LGBT: histórico

El papa Francisco dejó este mundo a las 2.35 de la madrugada abriendo así una herida profunda en los corazones de sus fieles católicos. Sin embargo, la pérdida del Sumo Pontífice es una triste noticia por la configuración de la identidad como argentinos y argentinas. Todo un pueblo llora y lo recuerda con cariño por haber trascendido los límites impuestos por una iglesia retrógrada y opresiva generando así mayor empatía con el colectivo LGBT, históricamente discriminado por los sectores más conservadores de esa religión.

Las redes sociales se inundaron de videos, recuerdos y frases que hacen inmortal al papa argentino junto a su pronunciamiento para generar una sociedad más pacífica y es en este sentido en el que habló cuando se pronunció sobre cómo debería actuar la sociedad católica respecto a una identidad disidente.

Las veces en las que Francisco se pronunció sobre el colectivo LGBT

"Si una persona es homosexual y busca a Dios quién soy yo para juzgarla", fue una de las frases más emblemáticas -y una de las más criticadas- sobre el posicionamiento político que tenía Francisco sobre el tópico de las identidades sexuales no heteronormadas.

La frase, que acercó a muchas personas del colectivo a la Iglesia, fue pronunciada en un vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro, de manera casi improvisada. El corazón de Francisco había sido tocado por un rayo de luz divino después de la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013 donde se puso sobre la mesa la cantidad de discriminación que el colectivo LGBT recibía no sólo desde la sociedad sino también y particularmente desde la comunidad católica.

En un video de marzo de 2023, Francisco explica: "Dije a un papá y a una mamá, ' nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual '", explicó haciendo trizas aquella costumbre de muchas familias que expulsan a sus hijos a la calle por no ser heterosexuales.

Con esta actitud, las familias empujan a las personas queer a estilos de vida que poco tienen que ver con los derechos humanos: muchas veces no pueden escolarizarse, ni asistir a instituciones de salud y mucho menos conseguir un trabajo formal; de esta manera, muchas personas (sobre todo travestis-trans) queda apartadas. Cabe recordar que la expectativa de vida de una mujer trans en Argentina es menos de 40 años; en contrapartida, Francisco invitaba al amor: "Acéptenlo, elaboren ese tema en familia".

Y, si de frases papales sobre el colectivo LGBT se trata, una de las más importantes, la pronunció en 2023: "He dicho que la criminalización de la homosexualidad es un problema que no hay que dejar pasar. Creo que el cálculo es de cerca de 50 países que de un modo u otro los criminalizan, algunos dicen que son incluso más, y algunos de estos, unos 10, tienen incluso la pena de muerte para los homosexuales. Esto no es justo ", dijo contundente.

En la misma línea, destacó: "Criminalizar a las personas de tendencia homosexual es una injusticia. No estoy hablando de grupos, esto es otra cosa, las lobbies son otra cosa. Yo hablo de personas y en el catecismo de la Iglesia ya se dice que nadie debe ser marginado", dijo el papa en aquella oportunidad.

Consultado sobre su posicionamiento político respecto al colectivo LGBT, el Papa Francisco contestó: "Todos son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás pecadores todos estamos todos en la fila. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distinguimos pecado por delito. Porque también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Ser homosexual no es un delito"