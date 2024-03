"Destratos", "maltratos" y pérdidas por US$ 12 millones: "Esta campaña de terror en América es para extorsionar"

Las puertas de América TV de la calle Fitz Roy 1650, Palermo, amanecieron cerradas el sábado y bajo un claro pedido de las autoridades del canal: "¡Que no entre ningún empleado hasta que se diga lo contrario!". Esto se dio en un marco de disputa, reclamos y medidas que vienen siendo llevadas por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid) desde hace varios días de manera rotativa y progresiva en reclamo de una recomposición salarial.

Las puertas de América siguen cerradas

Frente a esto, el contraataque del Grupo América fue mucho más que drástico: dispusieron el despido de 249 trabajadores y siguieron con su programación con archivos, latas y con personal "fuera de convenio" y "cargos jerárquicos". El sábado, las puertas del canal aparecieron con las persianas bajas, custodiadas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y un mensaje directo a los trabajadores de la señal que decía: "Su empleador lo exime de prestar servicios a partir del día de la fecha...".

Horas más tarde, las redes sociales del canal publicaron un comunicado oficial que explicaba: "América TV y A24 no emitirán su programación habitual en vivo este fin de semana. Esta decisión obedece a la necesidad de terminar el boicot que ha llevado a cabo el personal afiliado al SatSaid realizando paros intempestivos, intermitentes y reiterados, boicoteando salvajemente las transmisiones y profundizando la grave crisis financiera y económica que viene soportando esta industria".

El mismo documento señalaba que la empresa había decidido desvincular a 249 trabajadores asegurando que los paros que afectaron a América TV, al igual que al resto de los canales de noticias y de aire, "no constituía el ejercicio de un derecho legítimo" sino que "la modalidad adoptada implicaba un sabotaje a la empresa, que presta un servicio público". "América TV decidió eximir a 249 empleados afiliados a dicho sindicato de la obligación de prestar sus servicios...", dice el documento.

En diálogo con BigBang , un empleado de América y delegado de SatSaid, advirtió que este lunes siguen en la puerta del canal sin la posibilidad de ingresar. "Estamos esperando la reunión que vamos a tener con los dirigentes del sindicato y los directivos para ir a una audiencia al ministerio a las 11 de la mañana, a ver si podemos destrabar el conflicto. El sábado, en la puertas del canal, nos enteramos que no podíamos entrar a trabajar", le aseguró a este sitio.

Por razones obvias y para evitar alguna clase de castigo de parte de las autoridades de la señal, el empleado prefirió que no se lo mencione con nombre y apellido en esta nota. Además, destacó que por ahora los 249 trabajadores no están despedidos, sino que "estamos dispensados". "La empresa nos dispensó de trabajar hasta que se solucione el conflicto, cuando terminen los paros que estamos buscando por las paritarias, en teoría entraríamos a trabajar", destacó.

Según explicó, este lunes desde el Ministerio del Trabajo "nos citaron de urgencia, a ver si se puede destrabar y que los compañeros trabajen". "Esta última semana se paró todos los días por turno, lunes, martes y miércoles dos horas por turno y jueves y viernes tres horas, pero la transmisión siempre estuvo al aire. Pero este fin de semana la empresa decidió tomar esta medida y sacó la transmisión del aire, cosa que sigue hasta este lunes. Fabián Doman hoy no tuvo el programa al aire", detalló.

De acuerdo a lo informado por Jorge Rial, la situación en América TV es más grave de lo que se informa. "Proyectan pérdidas por 12 millones de dólares para este año. Los socios tendrían que poner 4 millones cada uno pero se niegan. Hace dos meses que José Luis Manzano, uno de los socios, no viene al país ni participa de las decisiones del canal. La llegada de Marcelo Tinelli agravó todo. Si mañana (por este lunes) no se llega a un acuerdo con el SatSaid, cesarían las actividades", informó.

Además, el conductor de radio 10 detalló que a partir de ahí "se encaminaría todo a un despido de 250 trabajadores". Para entender lo que está ocurriendo en América TV, hay que volver en el tiempo hasta marzo del 2023. La empresa pasaba (y pasa actualmente porque nada cambió por ahora) uno de sus peores momentos televisivos. Sin rating, el canal había decidido apostar todo a Marcelo Tinelli para intentar hacer pico nuevamente con un nuevo show y espectáculo.

Marcelo Tinelli junto a Daniel Vila

Pero la señal atravesaba -y atraviesa- su peor momento. En bancarrota, con el rating más bajo de su historia y con una sangría de figuras históricas. Esto motivó a su cúpula a buscar, desesperadamente, un nuevo rumbo tanto en lo artístico como en lo empresarial. Mientras algunos de sus directivos esperaba sacarse de encima a la empresa, pudieron meter un "volantazo" que les dio algo de aliento al principio y que, a la larga, los terminó estrellando contra el paredón: la contratación de Tinelli

Para ser claros. La emisora estaba en venta. El valor para hacerse con América era de 58 millones de dólares, lo que pretendía Daniel Vila, e incluso, Marcelo Fígoli estuvo a punto de comprarle el medio al mendocino y a José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang , a que se trataba de un año electoral al que buscaban sacarle rédito, aunque el tiro finalmente les terminó saliendo por la culata tras la victoria de Javier Milei. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

Tras una reunión entre Tinelli, Vila y Manzano en Punta del Este, que son los socios mayoritarios, se llegó as un acuerdo: darle la gerencia artística al hincha del Ciclón. De aquel encuentro, Belocopitt no participó porque, desde un principio, se opuso a la llegada del conductor en este contexto de malaria. "No tenemos plata para pagarle", habrían sido las palabras del empresario, pero Manzano le aseguró que se iba a encargar de conseguir la plata para pagarle. "¡La la pongo yo!", le dijo.

Comunicado de América TV

Aunque Belocopitt insistió: "No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad...". Y sumó: "Los números no cierran por ningún lado". La historia ya es públicamente conocida: Vila y Manzano se salieron con la suya y le dieron control absoluto a Tinelli para modificar la grilla del canal en su búsqueda desesperada por aumentar el rating de la señal.

Esto no sólo no pasó, sino que los problemas financieros del Grupo América se duplicaron. "Lo primero es que los de la tele estamos con cuestiones de paritarias, estamos atrasados y en diciembre habíamos quedado que nos íbamos a volver a juntar para discutir los salarios porque había sido una suerte de anticipo lo que nos ofrecieron, muy chiquito, en aquella oportunidad. En medio de eso vino la profunda devaluación de Javier Milei", le contó un empleado "jerárquico" del canal a este sitio.

Según explicó, en marzo del 2024 los empleados de América TV "estamos entre 70 y el 80 por ciento del sueldo abajo de lo que deberíamos". "Esto lo aprovecha ATA (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas) para negociar, se hace esperar y juega con su tiempo. Nosotros sufrimos y nos presentamos a las dos Conciliación Laboral Obligatoria y no ofrecieron nada, solo un 24 por ciento que es nada con respecto al atraso fenomenal que tenemos", advirtió.

Y continuó: "Para ser claros, están asfixiando al personal de categoría 1 que labura en América, en el noticiero y en lugares importantes del canal, que pagan sus prepagas que se fueron de 50 mil por mes a $300 mil, que tiene autos importantes y que se le fueron a las nubes los colegios de los chicos. En las ramas menores del canal los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, y a los que estamos por arriba nos asfixian con los compromisos de gastos fijos que no arreglaron".

El canal dejó en la calle a sus empleados

Para ser claros, "el sindicato pide 30+30 +30 =90% en distintos tramos y en canales como Telefe llegaron a un acuerdo, les ofrecieron 25+25+25 a cuenta de futuros aumentos y bajo la promesa de que cuando arreglen el quilombo, arreglarían los números. A cambio, el personal no para sus funciones. Dentro de ese arreglo, aparecieron las medidas de fuerza y distintas figuras del espectáculo mostraron su apoyo en vivo", le detallaron a este portal.

Y sumaron: "Santiago del Moro o Verónica Lozano salieron a informar en sus programas que el sindicato estaba haciendo paro en reclamo de una recomposición salarial Pero todo esto tenía que ver con el arreglo. Lo mismo pasó en C5N, en La Nación y en El Trece, aunque en este último las cosas están un poco mejor que en el resto. Pero en América es todo lo contrario, te castigan, reclamas y te cambian de horarios o te complican la vida".

Furiosos, advirtieron que "Marta Buchanan -gerente general de América- y la familia Vila manejan el canal como si estuvieran en el siglo 20, con un nivel de destrato y maltrato terrible para con los trabajadores". "Ahora tomaron el canal para extorsionar: para entrar a las instalaciones te obligan a firmar un documento que le prohíbe a quien lo firme a no sumarse a las medidas de fuerza ni reclamar una mejora salaria", le contaron a BigBang .

Y agregaron: "Desde hace un tiempo que Daniel Vila no se banca gente que sea más popular que él. De 2019 hasta acá se llevó puesto a todas las figuras más convocantes que tenía el canal: Jorge Rial, Mariano Iúdica, Horacio Cabak, Jonatan Viale, Eduardo Feimann, Luis Majul, Luis Novaresio, Juan Cruz Ávila, Antonio Laje, Esteban Trebucq, Santiago del Moro... se sacó de encima a toda esta gente en 4 años porque no querían decir lo que él quería. No se manejan así las cosas".

La medida que tomó América TV

Finalmente le remarcaron a este portal que "hasta ahora no hay despidos, solamente no dejan al personal ingresar al canal si no es bajo sus condiciones". "El gerente de programación del canal no está y no existe. Lo único que hizo en los últimos meses es llamarlo a Baby Etchecopar para que haga doble función: que esté en América y en A24. Este lunes vencía la conciliación obligatoria de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y por eso, hicieron esta campaña de terror, para que SiPreBA no le pare a partir del lunes", concluyó.