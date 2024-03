Liza Kharoubi, la francesa que se enamoró de Argentina, del tango y sus costumbres: "Me cambió la vida"

Liza Kharoubi es francesa, nació a finales de los años ´70 en Marsella, estudió en las mejores universidades del mundo y ejerció como profesora en instituciones de gran prestigio hasta que un día, el destino, el azar, la fortuna o la vida misma le cruzó a un argentino en su camino. Fue amor a primera vista, pero no solamente del hombre que con el tiempo se convirtió en su marido, sino que Liza quedó maravillada de la cultura que forjó durante años este país: "Argentina es un país maravilloso".

La mujer de 45 años tomó la decisión de emigrar a Argentina junto a su pareja en 2017,

Aquel encuentro en Nueva Zelanda le cambió su vida para siempre. Juntos se apasionaron por el tango e, incluso, hasta llegaron a la semifinal del Mundial de Tango en Corea. También fundaron la asociación de tango en Avignon!, la ciudad de los Papas, famosa por su puente y su festival de teatro. Liza nació a finales de los años 70 en Marsella, al sur de Francia. Se recibió de doctora en Filosofía y Literatura en La Sorbonne y luego se especializó con un MBA en HEC, también en París.

Allí se formó con Vincent Bastien, ex director de LVMH, autor junto con Jean Noel Kapferer del libro The Luxury Strategy: Break the rules of Marketing to build luxury brands. Liza Kharoubi es consultora de Estrategia de Lujo en la industria de yachting y desde hace años que tiene un vínculo muy estrecho con Argentina. Vivió y ejerció la docencia en países como Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. Pero fue en Argentina donde realmente encontró la pasión. ¡Y un marido! "Me cambió la vida", afirma.

El amor por el género musical nacido en la región del Río de la Plata los unió. "La Argentina me dio la bienvenida y socialmente es un país maravilloso. Tengo la visión de una extranjera que disfruta mucho de la cultura, del arte, de los paisajes extraordinarios. Para mí, fue una aventura desde que llegué. No todo es rosa pero en ningún país lo es. Viví en lugares muy distintos y puedo decir que ninguno es perfecto. La Argentina tiene mucho potencial como país nuevo y todo queda por escribir", le contó a BigBang .

Conoció a su marido en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda.

Liza estudió en La Sorbonne, Harvard y Oxford y dio clases en la Universidad de Auckland, de Avignon, en la HEC y en la Torcuato di Tella (Buenos Aires). Se convirtió en experta y consultora de la industria del yachting y hoy afirma que el lujo es una industria muy resiliente porque no trabaja el volumen, sino la calidad.

Además, está convencida que la multiculturalidad argentina y el "savoir faire" (Destreza o gracia especial que tiene una persona para hacer las cosas) en muchos ámbitos, como la heladería por ejemplo, o el cuero, combinados con la expertise y el leadership digital hacen de nuestro país sea un buen candidato para el lujo de mañana.

Esto -aclara- sin hablar del potencial para el turismo de lujo que tiene el país. "La industria del lujo es una industria muy original que tiene que ver con la dimensión simbólica de la sociedad. Siempre fui una apasionada por la cultura, las palabras, el arte y tuve una curiosidad insaciable para las culturas extranjeras", explica.

Y continúa: "También tuve la curiosidad de cómo entrar en sus códigos. En el lujo como industria se reflejan y se aprovechan todos estos aspectos. Lo que más me interesa es la dimensión intangible del valor en el lujo: el yachting lo demuestra perfectamente. Con la industria náutica, siempre tengo algo nuevo para explorar y aprender"

La francesa se enamoró de Argentina, del tango

El mercado mundial de yates estaba valorado en aproximadamente 9.480 millones de dólares en 2020 y se prevé que alcance alrededor de 14.700 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 6,3% durante el período previsto. América Latina, si bien alberga algunos propietarios, fabricantes y empresas de alquiler de yates, normalmente representa una participación menor del mercado mundial de yates en comparación con otras regiones.

Factores como las condiciones económicas, la infraestructura y las preferencias culturales influyen en el tamaño y el crecimiento de la industria náutica en América Latina. Hay mucho potencial, pero también mucha inestabilidad. Sin embargo, se espera que el mercado sudamericano de yates de lujo crezca de 212,51 millones de dólares en 2022 a 314,43 millones de dólares en 2028. Se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 6,7% de 2022 a 2028.