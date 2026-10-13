El Gobierno rechazó el ingreso al país de un periodista brasileño que había criticado a Milei

El Gobierno canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina de un periodista brasileño que simpatizaría con el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva y que había publicado críticas contra Javier Milei en las redes sociales.

Rogerio Tomaz Jr. fue detenido este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery y fue obligado a regresar a su país. Desde la Dirección Nacional de Migraciones adujeron que la medida tendría que ver con presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia en el país.

"Te falló el operativo, campeón", posteó el asesor presidencial Santiago Caputo pocas horas después de conocido el episodio, publicado por Infobae. Caputo acompañó el mensaje con una imagen de Tomaz junto al presidente Lula da Silva. "Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar", le contestó el propio periodista brasileño, en su cuenta de X.

Ficará bem guardado esse deboche de um assessor de narcos e ladrões de criptomoedas. O tempo é o senhor da razão 😉😎 https://t.co/JH6QZ6iVzc — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 12, 2026

Otro de los funcionarios que festejó la revocación de la residencia y la expulsión de Tomaz fue el director de la Oficina de Respuesta Presidencial, Juan Carreira, conocido como Juan Doe, con quien el periodista brasileño había sostenido duros intercambios en las redes sociales. "CHAU GORDO PUTO. @rogeriotomazjr No solo no vas a poder seguir depredando nuestros recursos, sino que vas a tener que vivir 4 años en la Brasil de Flavio Bolsonaro siendo zurdo. Qué felicidad por favor. Un zurdo menos en Argentina. Hoy se celebra", escribió en su cuenta de X el encargado de comunicar las actividades y posturas presidenciales.

CHAU GORDO PUTO @rogeriotomazjr No solo no vas a poder seguir depredando nuestros recursos, sino que vas a tener que vivir 4 años en la Brasil de Flavio Bolsonaro siendo zurdo. Qué felicidad por favor. Un zurdo menos en Argentina. Hoy se celebra. https://t.co/0aANQbpW7z — Juan Doe (@jdoedoe101101) October 12, 2026

"Lula ama más a Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos", escribió Tomaz el pasado viernes 2, adjuntando a ese posteo una foto del presidente de Brasil en campaña electoral, con una remera en la que podía leerse "las Malvinas son argentinas". También dio notas a medios vinculados al kirchnerismo, como Página/12 y El Destape, en los días previos a la primera vuelta, el domingo 4. En su cuenta, Rogerio tiene fijada una foto con Lula, de noviembre de 2025 y junto a un ejemplar del libro Conversaciones con Pepe Mujica, del periodista Néstor Restivo.

Migraciones le explicó a Tomaz en el aeropuerto que se decidía no permitirle el ingreso al país, dado que había permanecido solamente 153 días en territorio argentino desde que obtuvo su residencia permanente, el 20 de enero de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad, también sostuvo que Tomaz no tenía un trabajo acreditado, que tampoco estudiaba ni tenía relaciones familiares, por lo que su residencia estaba en condiciones de ser revocada.

Desde la embajada brasileña informaron que se trató de un asunto "consular" y evitaron relacionar el episodio con el apoyo de Milei al candidato derechista Flavio Bolsonaro en su contienda con Lula. El domingo 25 del mes en curso se definirá en segunda vuelta electoral.



















