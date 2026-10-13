Las calles son del pueblo: el Gobierno, ante una nueva semana cargada de conflictos

No será una semana sencilla para el gobierno de Javier Milei. Como sucedió entre el 6 y el 7 de agosto de este año en las inmediaciones del Congreso, cuando se debatió la Ley de Tierras, distintos sectores alejados de la gestión libertaria saldrán a las calles con el objetivo de demostrar que el descontento social es cada vez más importante.

El fixture de protestas se concentrará este jueves, precisamente la jornada en la que la oposición parlamentaria convocó a una sesión especial para derogar la totalidad del DNU 70/2023 además de pedir por una extensión de la emergencia en Discapacidad y debatir un texto para bajar la morosidad de miles de familias.

De este modo, en la Plaza de los Dos Congresos van a converger la comunidad universitaria, que realiza su quinta Marcha Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; los gremios, desde las CGT hasta las CTA pasando por el sindicalismo de izquierda; movimientos sociales, con la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a la cabeza; familiares de discapacitados y familias endeudadas que piden por la ley que alivie su situación.

Colapso en discapacidad

En la calle Azopardo, sede de la CGT, señalan que movilizar es una necesidad para demostrar que el movimiento obrero sigue siendo un factor de presión, y que la gestión de Javier Milei debe escuchar lo que pasa en el asfalto.

El líder de la UTEP, Alejandro Gramajo, también explicó por qué volverán a marchar. Ante la pregunta de la Agencia Noticias Argentinas, afirmó: "Tenemos que seguir profundizando la resistencia, copando las calles, no abandonando las calles, confrontando con todas nuestras herramientas contra este gobierno para terminar definitivamente con esta pesadilla y empezar a advertir al próximo gobierno que si no ponen en agenda los problemas de las mayorías populares tampoco tendrá un destino positivo y favorable".

El paro universitario fue contundente en todo el país.

"Por lo pronto, lo principal hoy es terminar con esta pesadilla, construir una salida política y advertir al próximo gobierno de que las cosas están muy mal y que tienen que resolver una agenda muy grande vinculada a los problemas económicos, sociales y de las mayorías, del pueblo trabajador", agregó.

En torno a la agenda que estará plasmada, dejó otro mensaje: "En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23, que es el instrumento central que ha tenido el gobierno para avanzar en su plan económico de miseria planificada. Y frente a ese escenario vamos a movilizar con todo".

¿Cómo se prepara el oficialismo? En principio, con un operativo de seguridad que será el habitual para este tipo de manifestaciones. Habrá vallados para que los manifestantes no puedan acercarse al Parlamento y efectivos de seguridad de fuerzas nacionales con el respaldo de la policía de la Ciudad en todos lados, bajo distintos anillos.







