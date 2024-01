"Empecé a tomar la medicación día por medio": dos de cada diez argentinos no pueden comprar sus remedios

"Tuve que dejar de comprar la caja y comprar un blíster". "Empecé a tomar la medicación día por medio porque no la puedo pagar". "Dejé de comprar los remedios porque los precios están imposibles". Esas son algunas de las respuestas que distintos clientes le dieron a BigBang en una recorrida por farmacias del barrio de Belgrano, uno de los de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Marta tiene 53 años y tiene que tomar medicación para la presión. "Ya venían subiendo mucho, pero por lo menos los podía pagar. Ahora ya se me hace imposible, porque subió todo y a mí en el trabajo no me tocaron el sueldo. Tuve que empezar a tomarla día por medio porque ya no la puedo costear. Sé que esto va a afectar mi salud, pero no tengo otra opción", revela con angustia.

Similar es la situación de Arnaldo, que está a un año de poder jubilarse. "Tuve que dejar de comprar la caja y empezar a comprar por blíster. No sé cómo vamos a hacer si siguen subiendo el mes que viene. Además, está subiendo todo. El bolsillo no alcanza. Con mi señora ya no tenemos ni siquiera ratos libres. Nos vamos los fines de semana a buscar precios porque los alimentos están imposibles. Está todo muy complicado y nada indica que esto pueda acomodarse rápido", advierte con preocupación.

Pero Marta y Arnaldo no son los únicos. De acuerdo al último reporte del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, la compra de medicamentos se redujo un 19 por ciento en comparación con los niveles de diciembre del 2022. "Esto quiere decir que dos de cada diez argentinos no están comprando los medicamentos como habitualmente lo hacían", sostuvo el titular del Ceprofar, Rubén Sajem.

"Los precios parece que se corrigen siempre hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente no lo pueda comprar, algo que ya lo estamos viendo", explicó en diálogo con Radio El Destape, al tiempo que advirtió sobre el impacto del DNU de Javier Milei en el sector: "En la vida diaria de los argentinos y argentinas impacta en forma negativa, porque tenemos a la farmacia como un centro de referencia, de consulta y de salud".

"El Gobierno considera al medicamento como un producto comercial, como un bien de consumo más sin ningún tipo de regulación", expuso en alusión al incremento del 90 por ciento que se registró en los últimos dos meses, de acuerdo al relevamiento realizado por el centro.